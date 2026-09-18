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Γερμανία: Η κυβέρνηση αποφάσισε μείωση φόρων στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

To κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφόν στις τιμές, θα αναλάβουν, σύμφωνα με το ARD, εξίσου το ομοσπονδιακό κράτος και τα κρατίδια.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναμένονται αργότερα απόψε.

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