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Βόλος: Ρομά επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι

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Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (18/9) στην πιάτσα των ταξί στο Κοιμητήριο Ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, δύο Ρομά (πατέρας και γιος), γνωστοί για την παραβατικότητά τους και για το γεγονός ότι δεν πληρώνουν τη διαδρομή, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν ταξί.

Ο οδηγός του ταξί γνωρίζοντας την περίπτωσή τους αρνήθηκε να τους εξυπηρετήσει με αποτέλεσμα ο γιος να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε εκεί κοντά και να καταφέρει χτύπημα στον καρπό του 52χρονου οδηγού με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα.

Στο σημείο επικράτησε ένταση, ενώ φεύγοντας πατέρας και γιος φέρονται να απείλησαν τον οδηγό να μην προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους καθώς θα προχωρούσαν σε άλλες έκνομες πράξεις.

«Εγώ δεν ήθελα να τους πάρω και μας έχουν πει κι από το κέντρο μας έχουν πει να αποφεύγουμε κι αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθε πρώτα ο πατέρας του, του είπα ότι δεν τον παίρνω γιατί δεν πληρώνει και μετά από δύο λεπτά εμφανίστηκε ο γιος και με το που με βλέπει ο γιος του είπε με βρίζει. Εγώ του είπα ότι δεν έβρισα κανέναν κι έφυγε ο γιος έσπασε το σκουπόξυλο και με τη μύτη κινήθηκε με το μυτερό σημείο να με μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του και κάποια στιγμή με χτύπησε στο χέρι και μου το έσπασε. Μόλις ήρθαν συνάδελφοι γιατί ήμουν μόνος στην πιάτσα διέφυγαν», περιέγραψες το τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι ο τραυματίας μαζί με τον Πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου «ο Άγιος Χριστόφορος» Ευδόκιμο Πασχαλίδη μεταβαίνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση για υποβολή μήνυσης, ενώ αναμένεται και συγκέντρωση των ταξί στην Αστυνομική Διεύθυνση.

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