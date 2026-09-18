Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα
THESTIVAL TEAM
Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (18/9) ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα.
Η δήλωση αυτή του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγο μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο.
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