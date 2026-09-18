MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (18/9) ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα.

Η δήλωση αυτή του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγο μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Χρήστος Χολίδης για Πασχάλη Τερζή: Μου έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει στη νύχτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Χατζηβασιλείου: Οξύμωρο να μιλούν για δήθεν ελληνικές απειλές εκείνοι που έχουν casus belli

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Άννα Κανδύλη για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι φοβερό, “πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι” μου λέει πολύς κόσμος

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νέα Ιωνία: Εξαρθρώθηκε συμμορία που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών – Λεία άνω του 1 εκατ. ευρώ