Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (18/9) ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα.

Η δήλωση αυτή του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγο μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο.