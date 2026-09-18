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Νάντια Κοντογεώργη: Μέσα από την ψυχοθεραπεία σταμάτησα να φοβάμαι τη θλίψη

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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή την συμμετοχή στη νέα κωμική σειρά “Κάμπινγκ” του Μεγάλου Καναλιού, η Νάντια Κοντογεώργη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια μίλησε από καρδιάς για τα οφέλη που κρατά από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και για τον τρόπο με τον οποίο πλέον διαχειρίζεται τη θλίψη.

Έχετε εξομολογηθεί ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία σταματήσατε να φοβάστε τη θλίψη σας. Αυτό είναι σπουδαίο.

Και τη θλίψη των άλλων, καθώς έχει τύχει σε όλους να είμαστε με κάποιο φίλο και να του λέμε “έλα, μη στενοχωριέσαι τώρα”. Το να αντέξω να δω την κολλητή μου να στενοχωριέται να τα της πω “κλάψε, αφέσου σε αυτό, εδώ είμαι” είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και ταυτόχρονα ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας.

Γιατί δεν αφηνόμαστε στη θλίψη;

Γιατί μας τρομάζει. Είναι δύσκολο. Δεν το αντέχουμε. Εδώ δεν αντέχουμε τη χαρά.

Μπορεί η χαρά να γίνει πιο δύσκολη ακόμα και από τη θλίψη.

Χαιρόμαστε και λέμε “θα συμβεί κάτι κακό” ή “σε καλό να μας βγει”. Φοβόμαστε τα έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τη ζωή. Όλοι θέλουμε να γλιτώσουμε από τη ζωή. Αν κάνουμε αυτό το εσωτερικό κλικ της γενναιότητας, θα μπορέσουμε να την παρατηρήσουμε και να τη βιώσουμε σαν παιδιά, λίγο πιο αισθητηριακά.

Πότε σταματήσατε να φοβάστε τη ζωή;

Δεν είμαι ατρόμητη. Απλώς, τη φοβάμαι λιγότερο. Αυτό θέλει καθημερινή συνειδητή δουλειά.

Νάντια Κοντογεώργη

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