ΓΣΕΕ: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για το γυναικείο κίνημα και την κοινωνία

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών-Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποχαιρετούν την πρωτοπόρο των αγώνων για την ισότητα, τη χειραφέτηση και την αξιοπρέπεια των γυναικών στην Ελλάδα, Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, «η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για το γυναικείο κίνημα και την κοινωνία.

Μέσα από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή από την ίδρυσή της το 1976, συνέβαλε, ώστε οι διεκδικήσεις των γυναικών να αποκτήσουν οργάνωση, συλλογική δύναμη και φωνή. Η ΕΓΕ έθεσε στο επίκεντρο την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συγκρούστηκε με βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και αγωνίστηκε για την ισότητα στην οικογένεια, στην εργασία και στη δημόσια ζωή. Για το δικαίωμα κάθε γυναίκας να έχει λόγο και επιλογή για τη ζωή της, για περισσότερα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.

Στις μεγάλες κοινωνικές και θεσμικές αλλαγές που συνδέθηκαν με την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – την κατάργηση της προίκας, την ισοτιμία των συζύγων και τη μεγάλη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου – υπάρχει και η δική της ανεξίτηλη σφραγίδα, μαζί με εκείνη χιλιάδων γυναικών που οργανώθηκαν, διεκδίκησαν και άνοιξαν δρόμους για τις επόμενες γενιές.

Η Μαργαρίτα δεν υπήρξε απλώς μέρος μιας μεγάλης αλλαγής. Υπήρξε μία από τις γυναίκες που έδωσαν δύναμη και περιεχόμενο σε αυτή την αλλαγή. Έκανε τις διεκδικήσεις των γυναικών υπόθεση της κοινωνίας και συνέβαλε, ώστε η ισότητα να γίνει θεσμική κατάκτηση και όχι απλώς ένα σύνθημα.

Σήμερα, η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά αφήνει και μια παρακαταθήκη που δεν σβήνει: το δικαίωμα των γυναικών να διεκδικούν, να αγωνίζονται, να αποφασίζουν για τη ζωή τους και να απαιτούν μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης.

Η μνήμη της θα παραμένει ζωντανή στους αγώνες κάθε γυναίκας που συνεχίζει να διεκδικεί το αυτονόητο: ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ισότητα και αξιοπρέπεια.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».