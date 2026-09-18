Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

Την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι, δημοσίευσε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Σε κοινή ανάρτηση που έκαναν στο Instagram την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Μπράουν μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο του μωρού τους, στο οποίο φαίνεται το χέρι του, γράφοντας στη λεζάντα: «Γεια σου, μικρούλη». Έτσι, το ζευγάρι αποκάλυψε ότι το δεύτερο παιδί του είναι αγόρι.

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Την Πέμπτη, πηγή επιβεβαίωσε στο People ότι το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του μέσω υιοθεσίας. Η 22χρονη ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η οικογένειά της μεγαλώνει μέσα από ανάρτησή της στο Instagram στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ ο Μπον Τζόβι περπατά δίπλα της, έχοντας ένα μάρσιπο με μωρό.

Σχεδόν πριν από έναν χρόνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε ανακοινώσει ότι εκείνη και ο σύζυγός της είχαν αποκτήσει την πρώτη τους κόρη. «Αυτό το καλοκαίρι υποδεχτήκαμε τη γλυκιά κόρη μας μέσω υιοθεσίας. Είμαστε κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας, με ηρεμία και ιδιωτικότητα» είχε γράψει σε ανάρτησή της στο Instagram τον Αύγουστο του 2025 και είχε καταλήξει: «Και μετά γίναμε 3».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 σε μια ιδιωτική τελετή. Η Μπράουν είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να υιοθετήσει παιδιά, παράλληλα με το ενδεχόμενο να αποκτήσει στο μέλλον και δικά της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce» είχε δηλώσει ότι η υιοθεσία ήταν «πάντα μέρος των ονείρων της από την παιδική της ηλικία».

Πηγή: protothema.gr