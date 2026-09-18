MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

Instagram
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι, δημοσίευσε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Σε κοινή ανάρτηση που έκαναν στο Instagram την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Μπράουν μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο του μωρού τους, στο οποίο φαίνεται το χέρι του, γράφοντας στη λεζάντα: «Γεια σου, μικρούλη». Έτσι, το ζευγάρι αποκάλυψε ότι το δεύτερο παιδί του είναι αγόρι.

Δείτε την ανάρτηση

Την Πέμπτη, πηγή επιβεβαίωσε στο People ότι το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του μέσω υιοθεσίας. Η 22χρονη ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η οικογένειά της μεγαλώνει μέσα από ανάρτησή της στο Instagram στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ ο Μπον Τζόβι περπατά δίπλα της, έχοντας ένα μάρσιπο με μωρό.

Σχεδόν πριν από έναν χρόνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε ανακοινώσει ότι εκείνη και ο σύζυγός της είχαν αποκτήσει την πρώτη τους κόρη. «Αυτό το καλοκαίρι υποδεχτήκαμε τη γλυκιά κόρη μας μέσω υιοθεσίας. Είμαστε κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας, με ηρεμία και ιδιωτικότητα» είχε γράψει σε ανάρτησή της στο Instagram τον Αύγουστο του 2025 και είχε καταλήξει: «Και μετά γίναμε 3».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 σε μια ιδιωτική τελετή. Η Μπράουν είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να υιοθετήσει παιδιά, παράλληλα με το ενδεχόμενο να αποκτήσει στο μέλλον και δικά της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce» είχε δηλώσει ότι η υιοθεσία ήταν «πάντα μέρος των ονείρων της από την παιδική της ηλικία».

Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 47 λεπτά πριν

Αυγά στο ψυγείο: Το λάθος στην αποθήκευση που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Δρυμιώτης: “Η ΝΔ θα μπορούσε να πάρει 37% εύκολα στις εκλογές και να έχει και αυτοδυναμία” – Τι εκτίμησε για Σαμαρά και Τσίπρα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το 2ο Polichni Street Festival με πλήθος δραστηριοτήτων και μεγάλη συναυλία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Οι γλυκιές ευχές στον Γιουτίκα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 18,5 χρόνων στον “εγκέφαλο” της φονικής έκρηξης σε τράπεζα με μία νεκρή – Βαριά ποινή και στον συνεργό του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας σχεδίαζε να φέρει ο 58χρονος γιατρός