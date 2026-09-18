“Συνιστώ να αλλάζετε τα σεντόνια κάθε 2 ή 3 ημέρες, αν δεν μπορείτε, να αλλάζετε τις μαξιλαροθήκες”, λέει ειδικός στα υφάσματα

Η συχνότητα αλλαγής των σεντονιών﻿ αποτελεί πάντα ένα ζήτημα που διχάζει. Ο ειδικός στα υφάσματα Fran Pardo απαντά και αποκαλύπτει τα μυστικά για σωστή υγιεινή.

Αν και η χρήση των σεντονιών και των μαξιλαροθηκών είναι καθημερινή για όλους, η συχνότητα με την οποία πρέπει να πλένονται παραμένει αντικείμενο έντονης συζήτησης.

Ορισμένοι ανανεώνουν τα κλινοσκεπάσματα κάθε λίγες ημέρες, ενώ άλλοι αφήνουν να περάσουν εβδομάδες μέχρι να αποφασίσουν να τα ανανεώσουν.

Η πολύωρη επαφή του δέρματος με τα σεντόνια

Ο ειδικός στα οικιακά υφάσματα, Fran Pardo, ξεκαθαρίζει το τοπίο, συνιστώντας την αλλαγή τους κάθε δύο με τρεις ημέρες. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνει ως ελάχιστη λύση την αντικατάσταση τουλάχιστον των μαξιλαροθηκών.

Τους θερινούς μήνες η εφίδρωση κατά τη διάρκεια του ύπνου επιβάλλει την αλλαγή των σεντονιών ανά διήμερο ή τριήμερο. Τον χειμώνα το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί ελαφρώς, αν και η τακτική ανανέωση παραμένει απαραίτητη ανεξαρτήτως εποχής.

Τα σεντόνια έρχονται σε πολύωρη επαφή με το δέρμα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν λιπαρότητα και υπολείμματα που προκαλούν δυσάρεστες οσμές και την ανάπτυξη ακάρεων.

Επιβάρυνση της υγείας της επιδερμίδας

Όταν ο χρόνος δεν επαρκεί για την αλλαγή ολόκληρου του σετ, η εστίαση πρέπει να δίνεται στις μαξιλαροθήκες. Η επαφή τους με το πρόσωπο και τα μαλλιά οδηγεί σε συσσώρευση λιπαρότητας, κάτι που επιβαρύνει την υγεία της επιδερμίδας, προκαλώντας ακμή και σμήγμα, ενώ παράλληλα βρωμίζει ταχύτερα τα μαλλιά.

Η αντικατάστασή τους απαιτεί μόλις λίγα λεπτά, αλλά προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα στην προσωπική υγιεινή.

Πέρα από το τακτικό πλύσιμο, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο καθημερινός αερισμός του δωματίου. Ο αερισμός των κλινοσκεπασμάτων για 15 έως 30 λεπτά κάθε πρωί πριν από το στρώσιμο του κρεβατιού είναι απαραίτητος για την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των υφασμάτων.

Πηγή: iefimerida.gr