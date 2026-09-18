Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονου και 14χρονου από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 15χρονου και ενός 14χρονου από από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πιο αναλυτικά, στις 17/09/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι ανήλικοι Ομέρ (επ.) Εϊλίας (ον.), 15 ετών και Ισμαήλ (επ.) Ανές (ον.), 14 ετών με καταγωγή από το Ιράκ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή τους και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελική εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ομέρ (επ.) Εϊλίας (ον.), 15 ετών έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε, κοντομάνικη, μπλούζα.

Ο Ισμαήλ (επ.) Ανές (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1.50μ, είναι εύσωμος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λαδί, κοντομάνικη, μπλούζα και γκριζα ζακέτα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple