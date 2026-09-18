Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ με σταθερές προοπτικές
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από BBB σε σε BBB+ προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.
Παράλληλα, διατήρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικό επίπεδο.
Πλέον με την αναβάθμιση αυτή, η Ελλάδα απέχει μόλις μία βαθμίδα από την είσοδο στην κατηγορία Α, που αποτελεί το επόμενο ορόσημο για το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας.
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