Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ με σταθερές προοπτικές

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από BBB σε σε BBB+ προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.

Παράλληλα, διατήρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικό επίπεδο.

Πλέον με την αναβάθμιση αυτή, η Ελλάδα απέχει μόλις μία βαθμίδα από την είσοδο στην κατηγορία Α, που αποτελεί το επόμενο ορόσημο για το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας.