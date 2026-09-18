MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ με σταθερές προοπτικές

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από BBB σε σε BBB+ προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.

Παράλληλα, διατήρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικό επίπεδο.

Πλέον με την αναβάθμιση αυτή, η Ελλάδα απέχει μόλις μία βαθμίδα από την είσοδο στην κατηγορία Α, που αποτελεί το επόμενο ορόσημο για το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας.

Scope Ratings

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Ν. Παππάς: Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

ΔΕΗ: Στα 3,5 δισ. η πρώτη φάση της επένδυσης για το data center στη Δυτική Μακεδονία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νιγηρία: Τουλάχιστον 49 νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

WP: Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί απ’ όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους της Θέουτα για μια θέση στον νέο καταυλισμό – Δείτε βίντεο