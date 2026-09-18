Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές εν πτήσει μπροστά σε τρομοκρατημένους επιβάτες αεροπλάνου μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι επιβάτες της Biman Bangladesh Airlines ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της πτήσης της Τετάρτης προς το Λονδίνο, μετά την κλιμάκωση μιας διαμάχης, όπως δείχνουν τα δραματικά πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ένας άνδρας, που φορούσε μαύρο πουκάμισο, χτύπησε με τη ράβδο τον συνεπιβάτη του, ο οποίος καθόταν στη σειρά πίσω του, πριν ανταλλάξουν μια σειρά από γροθιές.

Το μπλουζάκι του άνδρα σκίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η οποία περιγράφηκε ως «τρομακτική κατάσταση» από τον επιβάτη Uddin Alim.«Αυτό που το έκανε ακόμα πιο άσχημο ήταν ότι στην πτήση υπήρχαν παιδιά και ηλικιωμένοι», είπε ο Allim.

Plane passengers throw punches in wild mid-flight brawl as terrified kids look on https://t.co/JhZZhVLuMw pic.twitter.com/cPUBY9TAfG September 18, 2026

Πηγή: Newsbomb.gr