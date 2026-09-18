Αθήνα: Ολοκληρώνεται η πορεία για τα 13 χρόνια από την δολοφονία Φύσσα – Η μητέρα του άφησε λουλούδι στο μνημείο του γιου της
Ολοκληρώνεται σταδιακά η μεγάλη πορεία στο Κερατσίνι, στη μνήμη του καλλιτέχνη Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” .
Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην πορεία μνήμης που ξεκίνησε από το σημείο της δολοφονίας και κατέληξε στην Κοκκινιά . Στην κεφαλή της πορείας βισκόταν η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού, Μάγδα Φύσσα, συγγενείς και φίλοι. Καθ’ όλη την διάρκεια της κινητοποίησης οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της ναζιστικής οργάνωσης απαιτώντας να μην υπάρξει άλλο θύμα.
Η πορεία ήταν καθ’όλα ειρηνική, αλλά με έντονο παλμό και διαρκή συνθήματα. Διακριτική ήταν η μεγάλη αστυνομική δύναμη που βρισκόταν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει τυχόν απρόοπτα . Σταδιακά θα δοθούν στην κυκλοφορία οι δρόμοι του Κερατσινίου, οι οποίοι είχαν τεθεί εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας της πορείας. Πριν την συγκέντρωση η μητέρα του Παύλου Φύσσα άφησε ένα λουλούδι στο σημείο που δολοφονήθηκε ο γιος της.
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