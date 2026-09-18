Καλάθης: Είμαι ενθουσιασμένος που παίζω στον ΠΑΟΚ

Ο Νικ Καλάθης αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ επί της Παρτίζαν, με τον έμπειρο γκαρντ να επιστρέφει στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν.

Ο Έλληνας διεθνής είχε μάλιστα καθοριστική συμμετοχή στην εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς στα τελευταία λεπτά έβγαλε μια εξαιρετική πάσα στον Μάρκους Φόστερ, ο οποίος με το μεγάλο σουτ στην εκπνοή χάρισε στον Δικέφαλο τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Καλάθης αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από την Παρτίζαν, ξεκαθαρίζοντας πως η επιθυμία του ήταν να παραμείνει στην ομάδα, κάτι που τελικά δεν προχώρησε.

«Ήθελα να μείνω, 100%. Αλλά αυτοί δεν το ήθελαν την περίοδο που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι εξαφανίστηκαν λίγο τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο ίδιος δεν κρατάει καμία αρνητική διάθεση απέναντι στην πρώην ομάδα του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε για την καριέρα του η παρουσία του στο Βελιγράδι.

«Δεν υπάρχει θυμός. Είναι κάτι μεγάλο και ευλογία για μένα που είχα την ευκαιρία να παίξω για την Παρτίζαν και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που παίzω για τον ΠΑΟΚ».

Κλείνοντας, ο Καλάθης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον κόσμο της Παρτίζαν, που τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

«Η Παρτίζαν θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Αυτοί οι τύποι ήταν υπέροχοι. Οι οπαδοί ήταν απίστευτοι από τότε που ήρθα εκεί και δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά».