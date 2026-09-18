WP: Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί απ’ όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο
THESTIVAL TEAM
Η εφημερίδα Washington Post υποστηρίζει ότι στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας.
Το δημοσίευμα επικαλείται έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου.
Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 στρατιώτες, τέσσερις περισσότεροι απ’ όσους αναγράφονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, λέει η εφημερίδα επικαλούμενη πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους.
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