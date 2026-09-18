MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

WP: Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί απ’ όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η εφημερίδα Washington Post υποστηρίζει ότι στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας.

Το δημοσίευμα επικαλείται έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου.

Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 στρατιώτες, τέσσερις περισσότεροι απ’ όσους αναγράφονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, λέει η εφημερίδα επικαλούμενη πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ναυταθλητικοί αγώνες για πρώτη φορά στην παραλία Πυλαίας με τους εντυπωσιακούς “Beach Sprint 2026”

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Τροχός της τύχης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης επανέρχεται για 13η χρονιά στο STAR

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κτηματολόγιο: Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα “metavoles” – Πώς θα γίνεται η πρόσβαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Νίκος Ταχιάος: Το μετρό Θεσσαλονίκης “ανεβαίνει”, σύντομα θα λειτουργεί και το “tap and pay”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θάνατος Μαζωνάκη: Τηλεόραση θα έχουν στα κελιά τους οι δύο γιατροί – Οι επόμενες κινήσεις τους, ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Νίκος Καρβέλας: “Ούτε soundtrack, ούτε προσωποποίηση – Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή, είμαι ακμή”