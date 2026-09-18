MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Σκότωσαν 21χρονη μπροστά στον πατέρα της

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Νεκρή έξω από το σπίτι της στη Βραζιλία και μπροστά στον πατέρα της έπεσε η 21χρονη Έβελιν Λίμα Ντάντας από τα πυρά δύο αγνώστων τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η Ντάντας που ήταν γνωστή στη χώρα του καφέ για τις αναρτήσεις της στα social media, φέρεται να σύρθηκε έξω από το σπίτι της και να εκτελέστηκε μπροστά στον πατέρα της. Όπως μεταφέρουν μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία οι δύο δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα την 21χρονη στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι της.

Στη συνέχεια, δε, έγραψαν με σπρέι τα γράμματα «TCP» στην πρόσοψη του σπιτιού, μια αναφορά στην εγκληματική οργάνωση Terceiro Comando Puro, τη δεύτερη ισχυρότερη συμμορία στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Ντάντας δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο του 56χρονου συνταξιούχου αστυνομικού Αντόνιο Ανίλντο Άλβες ντα Σίλβα, ο οποίος είχε πέσει νεκρός από πυρά τεσσάρων κουκουλοφόρων έξω από σούπερ μάρκετ στις 29 Ιουλίου. Η αστυνομία ερευνούσε την εμπλοκή της 21χρονης και το αν είχε βοηθήσει τους εκτελεστές πριν από τη δολοφονία.

Η Ντάντας που είχε αφεθεί ελεύθερη στις 9 Σεπτεμβρίου ενώ η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, είχε συλληφθεί στο παρελθόν ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών για λογαριασμό συμμορίας

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο η δολοφονία της να αποτελεί μορφή αντιποίνων. «Εργαζόμαστε με την υπόθεση ότι πρόκειται για συγκάλυψη ή αντίποινα από κάποια εγκληματική οργάνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: protothema.gr

Βραζιλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Σαουδική Αραβία: Ιταλικό Eurofighter χτυπήθηκε από επίθεση σε αεροπορική βάση

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Μία 75χρονη Αμερικανίδα άφησε 19 ώρες τον βαριά άρρωστο σύζυγό της στην τουαλέτα με αποτέλεσμα να πεθάνει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μάκης Γκαγκάτσης στην UEFA: Να επιστρέψει η Εθνική ποδοσφαίρου σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Θανάσης Βισκαδουράκης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε από το ξερό του το κεφάλι, αλλά από το λάθος δύο απατεώνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βόλος: Ρομά επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονου και 14χρονου από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο