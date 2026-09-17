Εύβοια: Νέα τηλεφωνική απάτη από δήθεν λογιστές– Πήραν σακούλα με 9.000 ευρώ και χρυσαφικά
Νέα τηλεφωνική απάτη στην Εύβοια. Αυτή την φορά θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε γυναίκα στα Κριεζά του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου. Ο δράστης κατάφερε να της αποσπάσει 9.000 ευρώ και χρυσαφικά μεγάλης αξίας.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ο άγνωστος τηλεφώνησε στην 62χρονη γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή και κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό και διάφορα χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της.
Η γυναίκα τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα μέσα σε σακούλα, την οποία άφησε έξω από το σπίτι της αφού έλαβε συγκεκριμένες οδηγίες, Στη συνέχεια, η σακούλα με τα πολύτιμα αντικείμενα και τα μετρητά αφαιρέθηκε από τον δράστη.
Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.
Τι συμβουλεύει η ΕΛ.ΑΣ.
Με αφορμή ανάλογες απάτες, η Ελληνική Αστυνομία συστήνει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται άγνωστους που τηλεφωνούν και παρουσιάζονται ως λογιστές ή εκπρόσωποι υπηρεσιών και να μην αποκαλύπτουν εάν διατηρούν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι.
Παράλληλα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραδίδονται χρήματα ή τιμαλφή σε άτομα που εμφανίζονται ως «συνεργάτες» λογιστή. Σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής κλήσης, η ΕΛ.ΑΣ. προτείνει να γίνεται επικοινωνία με τον πραγματικό λογιστή ή συγγενικό πρόσωπο από άλλη τηλεφωνική συσκευή, καθώς υπάρχει περίπτωση οι δράστες να εξακολουθούν να βρίσκονται στη γραμμή. Ακόμη και όταν η απάτη παραμένει σε επίπεδο απόπειρας, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν την Αστυνομία.