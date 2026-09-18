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Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου

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Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989.

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.

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