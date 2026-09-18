Ελασσόνα: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά – Κινητοποιήθηκαν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά σε δασική έκταση έχει ξεσπάσει στην Κρανιά Ελασσόνας, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα 18 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 11:30.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.