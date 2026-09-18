Τα 4 ζώδια που παίρνουν επιτέλους μια βαθιά ανάσα – “Ύστερα από μήνες γεμάτους ανατροπές, η ζωή τους ηρεμεί”

Η ζωή επιτέλους αρχίζει να ηρεμεί για τέσσερα ζώδια, ύστερα από μήνες ασταμάτητων αλλαγών. Το σύμπαν μάς είχε διαρκώς στην τσίτα, όμως τώρα επιτέλους παίρνουμε την πολυπόθητη ανάσα που τόσο χρειαζόμασταν.

Από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς, ο Κρόνος βρισκόταν στους Ιχθύες. Σύμφωνα με την αστρολόγο Eleanor, αυτή η περίοδος μάς έφερε αντιμέτωπους με «χρόνια βάρους, καθυστερήσεων και ευθυνών για τις οποίες πιθανότατα δεν νιώθατε έτοιμοι». Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξεκίνησε και ο κύκλος των εκλείψεων στον άξονα Παρθένου–Ιχθύων, παρασύροντάς μας για άλλη μία φορά σε μια δίνη αλλαγών.

Έτσι, αν η ζωή σας σήμερα μοιάζει σχεδόν αγνώριστη, δεν είναι καθόλου περίεργο. Με όλες αυτές τις ανατροπές να συμβαίνουν ταυτόχρονα, ήταν σχεδόν αναπόφευκτο να περάσετε από μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση. Ευτυχώς, «ο Κρόνος έχει φύγει από τους Ιχθύες, οι Δεσμοί έχουν απομακρυνθεί από τον άξονα Παρθένου–Ιχθύων και το πιο έντονο κομμάτι του κύκλου των εκλείψεων βρίσκεται πλέον πίσω μας», δήλωσε η Eleanor.

Προσθέστε σε όλα αυτά και τη Νέα Σελήνη στην Παρθένο, και μπροστά σας ανοίγει η αυλαία μιας ολοκαίνουργιας εποχής.

Τέσσερα ζώδια παίρνουν επιτέλους μια βαθιά ανάσα – Ύστερα από μήνες γεμάτους ανατροπές, η ζωή τους ηρεμεί

Δίδυμος,

Παρθένος,

Τοξότης,

Ιχθύες

Δίδυμος

Για χρόνια, έχετε περάσει από χίλια κύματα, Δίδυμοι. Ευτυχώς, η ζωή επιτέλους αρχίζει να ηρεμεί και διαπιστώνετε ότι έχετε ξανά τον ψυχικό χώρο για να είστε περίεργοι, να εξερευνάτε και να αφήνετε την περιέργειά σας να σας οδηγεί.

«Τα τελευταία χρόνια απαιτούσαν από εσάς τόσο έντονη επίλυση προβλημάτων, ώστε ακόμη και η φυσική σας ικανότητα να προσαρμόζεστε και να αλλάζετε πορεία πιθανότατα άρχισε να σας εξαντλεί», εξήγησε η Eleanor. Όμως, από τώρα και στο εξής, μεταμορφώνεστε σε έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο.

«Θα αρχίσετε ξανά να λέτε “ναι” σε πράγματα, να πηγαίνετε σε καινούργια μέρη», πρόσθεσε η αστρολόγος. «Θα αρχίσετε να σκέφτεστε τι μπορεί να συμβεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες». Γι’ αυτό, ετοιμαστείτε! Δεν πρόκειται να επιστρέψετε σε αυτό που ήσασταν — και αυτό είναι υπέροχο.

Σε αυτή τη νέα εποχή, εσείς αποφασίζετε πού αξίζει να επενδύσετε τον χρόνο και την ενέργειά σας και τι πραγματικά αξίζει την προσοχή σας.

Παρθένος

Πότε ήταν η τελευταία φορά που αποφασίσατε κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό σας, Παρθένοι; Μπορεί να μη θέλετε να το παραδεχτείτε, αλλά εδώ και αρκετό καιρό η τάση σας να ικανοποιείτε συνεχώς τους άλλους έχει αρχίσει να σας καταβάλλει. «Τα τελευταία χρόνια σάς έβαλαν σε μια διαρκή κατάσταση αντίδρασης», εξήγησε η Eleanor.

«Κάτι αλλάζει; Προσαρμόζεστε. Κάποιος χρειάζεται κάτι; Αναλαμβάνετε δράση. Ένα σχέδιο καταρρέει; Βρίσκετε αμέσως ένα άλλο», συνέχισε. Κι ενώ το κάνετε να φαίνεται πανεύκολο, όλη αυτή η διαρκής διαχείριση σας εξαντλεί — τόσο πολύ, μάλιστα, που παραμελήσατε τη δική σας ευεξία και τις ανάγκες σας.

Όμως, από τώρα και στο εξής, τελειώσατε με το να αντιδράτε σε όλα. Τελειώσατε με το να διορθώνετε τα πάντα για τους πάντες. Η Σελήνη στην Παρθένο σάς πέρασε σε μια ολοκαίνουργια εποχή και τώρα επιτέλους βλέπετε τους καρπούς όλης της προσπάθειας που καταβάλατε και που άρχισε να αποδίδει εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Τοξότης

Το τελευταίο διάστημα δεν νιώθετε ο εαυτός σας, Τοξότες. Παρόλο που φημίζεστε για την αστείρευτη αισιοδοξία σας, ακόμη κι εσείς δυσκολευτήκατε να κρατήσετε ζωντανή την ελπίδα. «Συνήθως είστε οι άνθρωποι που μπορούν να βρουν κάτι για να ανυπομονούν, ακόμη κι όταν η ζωή σάς ταλαιπωρεί αφάνταστα», είπε η αστρολόγος. «Τα τελευταία χρόνια, όμως, σας έκαναν πολύ πιο δύσκολο να σκέφτεστε έτσι».

Τώρα που η ζωή αρχίζει να ηρεμεί, όλα αυτά αλλάζουν. Νιώθετε ξανά ενθουσιασμό και αισιοδοξία για το μέλλον. Η θετική σας στάση προσελκύει ακόμη περισσότερη θετική ενέργεια. «Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε όμορφα πράγματα στη ζωή σας», πρόσθεσε η Eleanor. «Το αξίζετε.»

Ιχθύες

Μπορεί να μην το έχετε καν συνειδητοποιήσει, Ιχθύες, αλλά έχετε αλλάξει περισσότερο από κάθε άλλο ζώδιο. Όπως εξήγησε η Eleanor, «Ο Κρόνος πέρασε περίπου τρία χρόνια στο ζώδιό σας, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες των επιλογών σας, τις ευθύνες, τα όρια, τον χρόνο, τα τέλη και καταστάσεις όπου το να θέλετε κάτι πάρα πολύ δεν ήταν από μόνο του αρκετό για να γίνει πραγματικότητα».

Ύστερα ήρθαν οι εκλείψεις στον άξονα Παρθένου–Ιχθύων, φέρνοντας ακόμη περισσότερες αλλαγές, αυτή τη φορά στις σχέσεις σας. «Την ώρα που προσπαθούσατε να καταλάβετε ποιοι άνθρωποι γινόσασταν, οι άνθρωποι γύρω σας άλλαζαν κι εκείνοι», είπε η αστρολόγος. Συνειδητοποιήσατε ότι κάποιες σχέσεις και συνδέσεις δεν ήταν γραφτό να μείνουν στη ζωή σας και, ως αποτέλεσμα, απομακρύνατε ανθρώπους που δεν σας ταίριαζαν πλέον.

Τώρα, καθώς ανοίγετε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο, περιμένετε να ανταμειφθείτε για όλες τις δυσκολίες που περάσατε. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο σηματοδότησε την αρχή μιας εντελώς νέας εποχής. Έχετε αφήσει πίσω σας τις παλιές εκδοχές του εαυτού σας. Αγαπάτε τον άνθρωπο που έχετε γίνει και είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε τη δύναμή σας και να την κάνετε πραγματικά δική σας.

Πηγή: enikos.gr