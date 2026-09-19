Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: Μακάρι να είχαμε εντοπίσει νωρίτερα τα προβλήματα – Το ιατρείο ήταν νόμιμο

Για τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί, μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ρεπορτάζ στις 10», με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις έξι επισκέψεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν παραβάσεις ως προς τη λειτουργία του, ενώ διευκρίνισε ότι διαφορετικό ζήτημα είναι εάν στο συγκεκριμένο ιατρείο επιτρεπόταν να πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

«Έχουν πάει έξι φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο»

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν υπήρξε αμέλεια από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου, ο υπουργός Υγείας δήλωσε:

«Καταρχάς, δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Αυτό το κρίνουν οι δικαστικές αρχές που ερευνούν το περιστατικό. Αν όμως με ρωτάτε εμένα σαν υπουργό, έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος έξι φορές. Έξι φορές είναι πολλές φορές για να πάνε σε ένα ιατρείο. Στην Αθήνα υπάρχουν 8.500 ιατρεία. Να πας έξι φορές στο ίδιο, κάτι λέει».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το γεγονός πως έγιναν επανειλημμένοι έλεγχοι δείχνει πως δεν υπήρξε αδιαφορία ως προς τον έλεγχο του συγκεκριμένου χώρου.

«Ένας απατεώνας μπορεί να κοροϊδεύει τους ελέγχους. Η Εφορία μπαίνει να σε ελέγξει και την κοροϊδεύεις. Ο εισαγγελέας μπαίνει να σε ελέγξει και τον κοροϊδεύεις. Δεν είναι ότι δεν έγινε έλεγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπήρχαν τρύπες στο σύστημα»

Σε ερώτηση για το πώς ήταν δυνατόν να υπάρχουν προβλήματα που δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κενά στο σύστημα ελέγχου.

Όπως είπε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούσε τη διαφήμιση ιατρικών πράξεων στο διαδίκτυο.

«Οι μεγαλύτερες τρύπες από όλες είναι ότι μπορούν, παρότι η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται δια ροπάλου, ειδικά στα δίκτυα, στο διαδίκτυο, να γίνεται ο κακός χαμός. Και δεν είχαμε φτιάξει ένα εργαλείο που να μπορεί αυτό να το βρίσκει. Το φτιάξαμε», είπε.

Σε ερώτηση εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε εξαιτίας της διαδικτυακής διαφήμισης, ο υπουργός απάντησε ότι ο θάνατος συνδέεται, όπως είπε, με σειρά παραγόντων.

«Ο Μαζωνάκης πέθανε από μια σειρά κακών πραγμάτων. Πρώτα απ’ όλα, πέθανε από το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, από το διαδίκτυο πήγαιναν στο ιατρείο αυτό, πολλοί από αυτούς διάσημοι, από ό,τι καταλαβαίνω, και αρκετοί γνωστοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάνανε πλασμαφαίρεση, χωρίς ποτέ να αναρωτηθούν πώς γίνεται σε ένα ιατρείο να γίνονται τόσο βαριές τέτοιες πράξεις».

Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου συνολικά, αλλά το κατά πόσο επιτρεπόταν να πραγματοποιείται εκεί η συγκεκριμένη πράξη.

Η πλασμαφαίρεση και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η νέα ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου Υγείας χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει διαδικτυακές αναφορές και διαφημίσεις που ενδέχεται να παραβιάζουν τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τη νομοθεσία.

«Κατηγοριοποιεί αυτά που βρίσκει από TikTok, Instagram, Facebook, sites, από αναφορές τρίτων και λοιπά. Τα βάζει σε μια διαβάθμιση και, ανάλογα με τη σημασία του ευρήματος, μπορεί κάποιος να πάει στον Ιατρικό Σύλλογο, κάποιος στην εισαγγελία, κάποιος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλατφόρμα εντόπισε 231 ιατρεία και κέντρα που παρουσιάζουν ή διαφημίζουν πρακτικές οι οποίες χρήζουν ελέγχου.

«Στείλαμε στον Ιατρικό Σύλλογο από χθες, του δώσαμε πρόσβαση, κατέβασαν τους 231 και ήδη προγραμματίζουν ελέγχους από Δευτέρα να πάνε σε όλους», είπε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι εφόσον από τους ελέγχους προκύψουν σοβαρές παραβάσεις, οι υποθέσεις θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές.

«Το ιατρείο ήταν νόμιμο – Η πλασμαφαίρεση δεν μπορούσε να γίνεται εκεί»

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι οι απαντήσεις που είχαν δοθεί κατά το παρελθόν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν νόμιμο, αφορούσαν τη λειτουργία του ως ιατρείου.

«Το ιατρείο ήταν νόμιμο. Πλασμαφαίρεση δεν μπορείς να κάνεις. Σωστά απάντησε τότε ο ΙΣΑ ότι ήταν νόμιμο το ιατρείο. Νόμιμο ήταν το ιατρείο. Το θέμα είναι αν αυτό το νόμιμο ιατρείο μπορούσε να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη πράξη. Ωραία, δεν μπορείς να την κάνεις».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία που είχε διαθέσει το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναφέρει στην ιστοσελίδα της το συγκεκριμένο ιατρείο ως χώρο όπου μπορούσε να πραγματοποιηθεί η πράξη.

«Η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα έχει, κατά τη γνώμη μου, τεράστια ευθύνη, διότι δεν είναι μόνο ότι πούλησε το μηχάνημα. Στο site της ανέφερε ότι ο τόπος στην Αθήνα που γίνεται χρήση του μηχανήματος είναι το ιατρείο της κυρίας Δράκα. Και είχε και πινέζα με τη διεύθυνση».

Όπως είπε, «δεν μπορεί μια εταιρεία να λέει στους πελάτες της “πηγαίνετε και κάντε πλασμαφαίρεση εκεί”, σε έναν χώρο που δεν είχε άδεια».

«Μακάρι να είχαμε πάρει μέτρα νωρίτερα»

Σε ερώτηση εάν το υπουργείο Υγείας καθυστέρησε να λάβει μέτρα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε αν ήταν εύκολο ή αυτονόητο, θα εντοπίζονταν από πριν τα προβλήματα. «Δυστυχώς, καμιά φορά εντοπίζεις τα προβλήματα όταν γίνεται ένα κακό γεγονός» είπε.

Και πρόσθεσε: «Μακάρι να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Η αλήθεια είναι, μακάρι. Δεν το είχα σκεφτεί. Το σκεφτήκαμε μετά το γεγονός».

Ο υπουργός παρομοίασε τη διαδικασία με την αντιμετώπιση ενός αεροπορικού δυστυχήματος, λέγοντας ότι μετά από ένα σοβαρό περιστατικό διερευνώνται τα αίτια και γίνονται αλλαγές, ώστε να αποτραπεί η επανάληψή του.

«Τέτοια ιατρεία υπάρχουν, συνέβαιναν και θα συμβαίνουν. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουμε. Εμείς στο υπουργείο Υγείας είμαστε περήφανοι. Αντιδράσαμε με αστραπιαία ταχύτητα», είπε.

Η αναφορά στον Θάνο Πλεύρη και τις καταγγελίες για τους γιατρούς

Στη συνέντευξη τέθηκε επίσης το θέμα των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συμμετοχή του Θάνου Πλεύρη σε σωματείο, στο οποίο συμμετείχαν και οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των καταγγελιών.

Ο κ. Γεωργιάδης υποβάθμισε τη συγκεκριμένη σύνδεση, σημειώνοντας ότι αφορά ένα σωματείο που είχε δημιουργηθεί το 2012 και τελικά, όπως είπε, δεν λειτούργησε.

«Ο Πλεύρης ήταν σε ένα σωματείο με άλλα 22 άτομα το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν από το γεγονός, όπου σε αυτό το σωματείο συμμετείχαν μεταξύ των 22 και οι δύο αυτοί γιατροί. Το σωματείο τελικά δεν λειτούργησε ποτέ. Το διοικητικό συμβούλιο δεν συνήλθε ποτέ σε σώμα. Δεν έκανε καμία δραστηριότητα».

«Ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε μια δεξίωση, σε ένα σωματείο, σε ένα κόμμα, με κάποιον που στο μέλλον μπορεί να γίνει απατεώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο υπουργός υποστήριξε ότι το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τους ελέγχους και σε άλλους χώρους, αναφερόμενος στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τους ψυχολόγους, τους θεραπευτές και την ψυχοθεραπεία.