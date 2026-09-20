Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 17χρονος που έπαθε ανακοπή καρδιάς στη Χαλκιδική

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο. Μάλιστα οι διασώστες εκείνη τη μέρα τον επανάφεραν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά ΚΑΡΠΑ και 7 απινιδώσεις.

Τελικά ο νεαρός ύστερα από δύο ημέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί.