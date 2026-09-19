MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αποθήκη – “καβάτζα” κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η Άμεση Δράση στον Άγιο Παντελεήμονα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 49 και 61 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Πεντελεήμονα να κρύβουν σε αποθήκη-«καβάτζα» κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης που διερευνούσαν υπόθεση κλοπής ηλεκτρονικής συσκευής, εντόπισαν ότι το σήμα ερχόταν από τη συγκεκριμένη αποθήκη στον ‘Αγιο Παντελεήμονα.

Στον έλεγχο που έκαναν στην αποθήκη-«καβάτζα» των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:11- κινητά τηλέφωνα, 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων, 5 φορητοί υπολογιστές, 3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων, φορητή ταμπλέτα, ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου, μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων, πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων, 9.200ευρώ, πιστόλι θερμού αέρα, ακόμη και drone.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για -κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γιούτα: Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός σε τροχαίο με άλκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός νεαρός οδηγός ΙΧ σε τροχαίο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Νέα πρόκληση Μεντβέντεφ: “Τα ευρωπαϊκά καθάρματα καταλαβαίνουν μόνο την ωμή βία”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Βερολίνο: Έρευνα για όπλα και εκρηκτικά σε συνεργάτη της AfD – Βρέθηκαν ναζιστικά αντικείμενα στη κατοχή του

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Μαρίνα Σπανού απόψε στη Μονή Λαζαριστών για μία μοναδική συναυλία

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Deutsche Welle: Δεν κλείνει η ελληνική υπηρεσία – Ανακαλείται η απόφαση κατάργησης