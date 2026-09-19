Τζιτζικώστας: Η πόλη από “παράδειγμα προς αποφυγή” έγινε “παράδειγμα προς μίμηση” στην κινητικότητα

«Η Θεσσαλονίκη πριν από μερικά χρόνια ήταν παράδειγμα προς αποφυγή πανευρωπαϊκά στα ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας και σήμερα, μέσα σε ελάχιστα χρόνια, έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση», ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στην εκδήλωση «Κινητικότητα για όλους», που διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Νομού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις Γραμματείες Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανθεκτικότητας-Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε για την αλλαγή της εικόνας της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι πλέον η πόλη διαθέτει μετρό, την επέκταση προς Καλαμαριά, σχεδιάζει την επέκταση προς τη βορειοδυτική πλευρά, ενώ στους δρόμους κυκλοφορούν περίπου 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 170 είναι καινούρια και ηλεκτρικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Flyover, το οποίο, όπως είπε, «σε λίγους μήνες παραδίδεται», καθώς και σε έργα όπως η ανάπλαση της Παλιάς Παραλίας και η δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της ποδηλατικής κινητικότητας. «Η πόλη αλλάζει. Έγινε αυτό εύκολα; Όχι. Έγινε τυχαία; Όχι», είπε, τονίζοντας ότι οι αλλαγές στις υποδομές «γίνονται με δουλειά και με σχέδιο».

Όσον αφορά την ποδηλατική μετακίνηση επεσήμανε ότι η δημιουργία οργανωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων προϋποθέτει πρώτα την ύπαρξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, ώστε να μπορεί να περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. «Πρώτα πρέπει να κάνεις τις υποδομές: Το μετρό τώρα που έχουμε, τις επεκτάσεις, όλες αυτές που γίνονται, το Flyover», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οι δρόμοι μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να υποδεχθούν ένα σύγχρονο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

Στη συνέχεια, ο Ευρωπαίος επίτροπος μίλησε για τις αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη λόγω των νέων γεωπολιτικών δεδομένων, σημειώνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια αποτελούν πλέον βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέπτυξε τον ρόλο της στρατιωτικής κινητικότητας, που αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου του. Όπως εξήγησε, η στρατιωτική κινητικότητα αφορά την αναβάθμιση των υποδομών ώστε να μπορούν να μετακινούνται γρήγορα και απρόσκοπτα στρατός και βαρέα οχήματα, εφόσον χρειαστεί, από το ένα άκρο της Ευρώπης στο άλλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει 100 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη για έργα στρατιωτικής κινητικότητας, όπως η διεύρυνση γεφυρών και τούνελ, η ενίσχυση αυτοκινητοδρόμων ώστε να μπορούν να δεχθούν βαριά οχήματα, η εκβάθυνση λιμανιών και οι επεκτάσεις αεροδρομίων.

«Αυτά τα έργα, όμως, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι διπλής χρήσης», είπε, εξηγώντας ότι στο 99% των περιπτώσεων θα εξυπηρετούν τη μετακίνηση, την οικονομία και την καθημερινή ζωή, ενώ σε περίπτωση κρίσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αμυντικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Όπως τόνισε, ήδη υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον εντοπισμό των ελληνικών αεροδρομίων, λιμανιών και οδικών αρτηριών που μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο και να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναβάθμισης.

Ποσό 270 εκατ. ευρώ για το σιδηροδρομικό τμήμα στη Θράκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τζιτζικώστας στον κάθετο σιδηροδρομικό και οδικό άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και, μέσω Ρουμανίας, με την Ανατολική Ευρώπη, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Όπως επεσήμανε, ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης μέσω Αλεξανδρούπολης με το Βουκουρέστι και από εκεί με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω σύγχρονου οδικού και σιδηροδρομικού άξονα.«Ήδη, τον Μάιο που μας πέρασε, παρέδωσα τα πρώτα χρήματα στο υπουργείο Υποδομών για να ξεκινήσουν οι εργασίες, ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ, για το σιδηροδρομικό τμήμα στη Θράκη», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο, για την προώθηση του έργου υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο σχέδιο δράσης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας και ακολούθησαν περισσότερες από 25 πολιτικές και τεχνικές συναντήσεις. «Και το έργο αυτό πήγε επιτέλους στις ράγες για να ξεκινήσει. Και έχει ήδη ξεκινήσει. Τμήματά του ήδη κατασκευάζονται», σημείωσε. Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος διάδρομος αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβου μεταφορών, με επιπτώσεις στις εξαγωγές, τον τουρισμό και τη στρατηγική σημασία της χώρας.Παράλληλα, μίλησε για τα έργα οδικών υποδομών στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, όπως η δυτική είσοδος της πόλης, ο κάθετος άξονας 16 και ο δρόμος Θεσσαλονίκης-Κιλκίς.

Τρένα υψηλής ταχύτητας και ενιαίο εισιτήριο

Ακόμη, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις μεταφορές, σημειώνοντας ότι στόχος είναι έως το 2040 όλες οι πόλεις και οι πρωτεύουσες της Ευρώπης να συνδέονται με τρένα υψηλής ταχύτητας. «Όταν σήμερα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, από την Αθήνα για να πας στη Σόφια θέλεις 14-15 ώρες, θα θέλεις μόλις 5 με 6. Αυτό σημαίνει τρένα υψηλής ταχύτητας», τόνισε. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ευρωπαϊκή πολιτική ενιαίου εισιτηρίου, μέσω της οποίας, όπως είπε, ο επιβάτης θα μπορεί να κλείνει με ένα «κλικ» ένα ενιαίο εισιτήριο που θα συνδυάζει αεροπλάνο, τρένο και λεωφορείο, με ενιαία προστασία επιβατών.