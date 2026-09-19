Σεξουαλική επαφή: Τα 6 οφέλη στην υγεία που θα σας εκπλήξουν

Το σεξ δεν είναι μόνο απόλαυση. Η τακτική σεξουαλική επαφή μπορεί να έχει εκπληκτικά οφέλη για την υγεία, που ούτε καν τα φαντάζεστε.

Αν χρειάζεστε άλλη μία δικαιολογία, για να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφο σας, η επιστήμη έχει μερικές ενδιαφέρουσες απαντήσεις για τα οφέλη της τακτικής σεξουαλικής επαφής.

Οι ειδικοί αναφέρουν, ότι η υγιής σεξουαλική ζωή του ζευγαριού συνδέεται με σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά οφέλη.

1. Μείωση στρες/άγχους

Όταν είμαστε αγχωμένοι, ο οργανισμός απελευθερώνει μία ορμόνη που ονομάζεται κορτιζόλη. Αν και, σε μικρές ποσότητες μπορεί να βοηθήσει στη σωστή λειτουργία του οργανισμού, η υπερβολική παρουσία της κορτιζόλης, μπορεί να προκαλέσει έντονη εξάντληση.

Και κάπου εδώ έρχεται το… σεξ. Η σεξουαλική πράξη, μπορεί να πυροδοτήσει την απελευθέρωση ουσιών, όπως η ωκυτοκίνη και οι ενδορφίνες, οι οποίες σχετίζονται με χαλάρωση και ευχάριστη διάθεση.

2. Βοηθά στον ύπνο

Υποφέρετε από αϋπνίες; Ίσως να δοκιμάσετε να έρθετε σε οργασμό. Μαζί με την κορύφωση της σεξουαλικής πράξης, συντελούνται αλλαγές σε ορμόνες και νευροδιαβιβαστές, οι οποίες συμβάλλουν στη χαλάρωση και επιταχύνουν τον ύπνο.

Για αυτό συχνά, μετά το σεξ, ακολουθεί συνήθως ένα γλυκό αίσθημα υπνηλίας και τάση χαλάρωσης. Δεν είναι μόνο πιο εύκολο να αποκοιμηθούμε, αλλά, ακόμα και να πετύχουμε έναν βαθύτερο και πιο ποιοτικό ύπνο.

3. Δίνει ένα «boost» στην καρδιά

Το σεξ βοηθά την καρδιά με διάφορους τρόπους. Αυξάνει προσωρινά τους καρδιακούς παλμούς και μπορεί να λειτουργήσει ως μία μορφή ήπιας, ή ακόμα και μέτριας σωματικής δραστηριότητας.

Προσοχή, δεν αντικαθιστά -σε καμία περίπτωση- την κανονική άσκηση, όμως βοηθά στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε υγιή επίπεδα.

Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Preventive Cardiology απέδειξε πως, η ποιότητα της σεξουαλικής τους δραστηριότητας και όχι η συχνότητα, συνδέεται στις γυναίκες με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων.

4. Υποστηρίζει την υγεία της εμμήνου ρύσεως

Πολλά ζευγάρια αποφεύγουν το σεξ κατά την διάρκεια της περιόδου της γυναίκας, αλλά μάλλον ήρθε η ώρα της αναθεώρησης. Εάν έχετε κράμπες, λένε οι ειδικοί, το σεξ μπορεί να σας ανακουφίσει.

Αν και ο οργασμός προκαλεί αρχικά συσπάσεις στον μυ της μήτρας, στη συνέχεια ακολουθεί χαλάρωση των μυών, η οποία βοηθά στη μείωση της δυσμηνόρροιας.

Να σημειωθεί, ότι στην περίπτωση που δεν νιώθετε άνετα με το σεξ κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι επιστήμονες υποστηρίζουν, πώς η αυτοϊκανοποίηση έχει τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα.

5. Βοηθά στην ψυχική υγεία

Με την ερωτική πράξη, απελευθερώνονται ορμόνες οι οποίες είναι σχεδιασμένες να μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Εκτός από τις ενδορφίνες και την ωκυτοκίνη, που προαναφέραμε, εξίσου σημαντική είναι και η ντοπαμίνη.

Η ντοπαμίνη ενισχύει τη διάθεση και μπορεί να συμβάλλει στην εμβάθυνση της συναισθηματικής επαφής και οικειότητας με τον σύντροφο σας. Όλα αυτά, συντελούν στη βελτίωση της ψυχικής μας υγείας και ισορροπίας, αλλά και στην εδραίωση μιας καλύτερης συναισθηματικής επικοινωνίας στο ζευγάρι.

6. Το σεξ μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του προστάτη

Και για να μην νιώθουν οι άνδρες αναγνώστες μας αδικημένοι, υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά δεδομένα που αφορούν και αυτούς.

Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί, πώς οι άνδρες που εκσπερματώνουν πιο συχνά έχουν μικρότερες πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο του προστάτη.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Translational Andrology and Urology, κατά την διάρκεια της εκσπερμάτωσης, το σώμα αποβάλλει περιττά υγρά και κύτταρα από τον προστάτη, γεγονός το οποίο βοηθά στην απομάκρυνση τοξίνων ή επιβλαβών ουσιών.

Έτσι, αποτρέπεται το ενδεχόμενο πρόκλησης καρκίνου του προστάτη. Κάτι βασικό: δεν υπάρχει κάποιος «μαγικός αριθμός» που να μετρά τη συχνότητα στο σεξ, για να επιτύχετε καλή υγεία. Η συχνότητα, η επιθυμία και η εμπειρία διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αυτό που μετρά είναι να υπάρχει συναίνεση, άνεση και ασφαλές σεξ, με προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Πηγή: iatropedia.gr