Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Πάριος έρχεται απόψε στο Θέατρο Δάσους

Ο Γιάννης Πάριος, ο καλλιτέχνης που εδώ και δεκαετίες δίνει φωνή στον έρωτα έρχεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους.

Με περισσότερα από πενήντα χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πάριος παραμένει ένα μοναδικό φαινόμενο. Κάθε του εμφάνιση μετατρέπεται σε γεγονός, με τις συναυλίες του να σημειώνουν συνεχόμενα sold out και το κοινό να τον ακολουθεί με την ίδια αγάπη και αφοσίωση όπως την πρώτη μέρα. Με τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές και έχουν γίνει μέρος της προσωπικής ιστορίας χιλιάδων ανθρώπων, ο σπουδαίος ερμηνευτής προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική βραδιά.

«Έρωτας είναι θαρρώ»…

Ένας τίτλος που συμπυκνώνει ολόκληρη τη διαδρομή του. Μια πορεία γεμάτη σπουδαία τραγούδια και διαχρονικές επιτυχίες. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους, ο Γιάννης Πάριος θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια από όλη τη σπουδαία πορεία του. Από τις μεγάλες ερωτικές μπαλάντες έως τα αγαπημένα νησιώτικα τραγούδια του.

Με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών και έχοντας στις αποσκευές του τα πιο αγαπημένα τραγούδια του, ο Γιάννης Πάριος θα μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο έρωτα και νοσταλγία.Μια συναυλία αφιερωμένη σε όλα όσα αγαπήσαμε, σε όλα όσα θυμόμαστε και σε όλα όσα εξακολουθούν να μας συγκινούν.

Πληροφορίες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ – «Έρωτας είναι θαρρώ»

Θέατρο Δάσους- Θεσσαλονίκη

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giannis-parios-thessaloniki

Πληροφορίες: 210 9213310