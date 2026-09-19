Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 19 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου:

1888 Διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς (καλλιστεία), στο Σπα του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεμάλα.

1931 Ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα. Σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το Χρηματιστήριο Αθηνών έως τις 16 Δεκεμβρίου 1932

1961 Ιδρύεται η «Ένωσις Κέντρου», με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη διοικούσα επιτροπή μετέχουν οι: Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας, Παυσανίας Κατσώτας, Σταύρος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Σάββας Παπαπολίτης, Στέφανος Στεφανόπουλος και Ηλίας Τσιριμώκος.

1982 Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το smiley 🙂 . Τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν.

1989 Ο Βούλγαρος πρωταθλητής της άρσης βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία, ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει ιστορία στο άθλημα, με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου.

1990 Κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της Αριστεράς «Η Πρώτη», συμφερόντων Χρήστου Καλογρίτσα.

Γεννήσεις

866 Λέων 6ος ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 11/5/912)

1922 Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του στίβου. Ο «άνθρωπος – ατμομηχανή» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια (5.000 μ., 10.000 μ. και μαραθώνιο), με ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. (Θαν. 21/11/2000)

1948 Τζέρεμι Άιρονς, Βρετανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1948 Μαρίνος Μητραλέξης, διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος. (Γεν. 1916)

1970 Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της Γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. (Γεν. 23/8/1948)

2017 Τζέικ ΛαΜότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 έως το 1951. (Γεν. 10/7/1921)