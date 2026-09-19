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Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον Περιφερειακό λόγω Flyover

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από τις 05:00 θα εφαρμοστούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο της Περιφερειακής Οδού, από το ύψος της Κλινικής “Γένεσις” μέχρι τον Α/Κ Κ12 (Μουδανιών).

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

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