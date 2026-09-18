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Μύκονος: Κλειστή και υπό αστυνομική φρούρηση παραμένει η Πολεοδομία

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THESTIVAL TEAM

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Κλειστή και υπό συνεχή αστυνομική φρούρηση θα παραμείνει η Πολεοδομία Μυκόνου τουλάχιστον έως την προσεχή Δευτέρα, ύστερα από την εντολή που έδωσε η Εισαγγελία Κυκλάδων για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους της υπηρεσίας.

Αστυνομικοί επιτηρούν το κτήριο της Υπηρεσίας Δόμησης, χωρίς να επιτρέπουν την είσοδο σε πολίτες και υπαλλήλους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα στοιχείο δεν θα μετακινηθεί ή θα αλλοιωθεί μέχρι την άφιξη του κλιμακίου των ελεγκτών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί την Δευτέρα, προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της Πολεοδομίας.

Οικοδομικές άδειες και αυθαίρετη δόμηση στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία.

Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν το περιεχόμενο των φακέλων, την πορεία εκτέλεσης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, καθώς και το ενδεχόμενο παραλείψεων ή καθυστερήσεων στη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε φακέλους που συνδέονται με οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση και πολεοδομικές παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο νησί.

Μύκονος

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