Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Τριανδρίας – Τριανδριώτικα 2026 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά

Συνεχίζεται και σήμερα το Φεστιβάλ Τριανδρίας – Τριανδριώτικα 2026, μια μουσική συνάντηση που υπόσχεται αξέχαστες βραδιές γεμάτες συναίσθημα, χορό και τραγούδι, φέρνοντας στη σκηνή μερικούς από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες.

Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

19 Σεπτεμβρίου – Ο ήχος του χθες, ο χορός του σήμερα – Παραδοσιακή & Λαϊκή Βραδιά: Μια αυθεντική μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Με καταξιωμένους οργανοπαίκτες και ερμηνευτές, τιμάμε τους χορούς και τα τραγούδια του τόπου μας, προσκαλώντας όλους σε ένα ατελείωτο γλέντι. Επιμέλεια: Σάκης Οικονόμου.

Ώρα έναρξης 20.00 Γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας, είσοδος ελεύθερη.

Ώρα 20.00 Παραδοσιακό γλέντι

Κλαρίνο: Λειβαθηνός Διονύσης

Κρουστά: Τσιμπραϊλίδης Σταύρος

Ακορντεόν: Χαμουρούδης Θανάσης

Βιολί: Κώττη Χαριτίνη

Ώρα 21.30 Λαϊκό γλέντι

Τραγούδι: Γιάννης Τζελέπης

Πλήκτρα: Μιχάλης Σαλπικτής

Μπουζούκι: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Τύμπανα: Παντελής Λάππας

20 Σεπτεμβρίου – Ο Πάνος Βλάχος: Ο πολυταλαντούχος καλλιτέχνης καταθέτει την ψυχή του στη σκηνή. Μας παρασύρει με τα σατιρικά, κοινωνικά και ερωτικά του τραγούδια, συνδυάζοντας τη δύναμη της αφήγησης, το χιούμορ και τη ροκ ενέργεια σε μια παράσταση-συμμετοχή του κοινού. Έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο «πληγή έμπνευσης», παρουσιάζει επίσης νέα ανέκδοτα κομμάτια, αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής. Κάθε βραδιά γίνεται μια προσωπική εμπειρία άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό.

Επί σκηνής μαζί του: Αλέξανδρος Κούρος: Πλήκτρα Χρήστος Ζαντιώτης: Ηλεκτρική κιθάρα Κώστας Φόρτσας: Πνευστά Ευριπίδης Διονυσιάδης: Μπάσο Φοίβος Άνθης: Τύμπανα Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης.

Παραγωγή: IMAGINART

Φωτογραφίες: Γιώργος Σπανός

Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Ώρα έναρξης 21.00 Γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας, είσοδος ελεύθερη.

Σε συνεργασία: Ελληνική Ένωση Έρευνας και διάσωσης

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, FM 9,58, FM102, ΤV100, FM100

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ενότητας Τριανδρίας – Δήμος Θεσσαλονίκης