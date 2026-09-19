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Super League: Σήμερα το σπουδαίο ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή, στο “Κλ. Βικελίδης” ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε επίπεδο Πρωταθλήματος μετά από 15 χρόνια, χωρίς όμως την αύρα εκείνων των χρόνων, παρά τη μεγάλη προσπάθεια των δύο ΠΑΕ να βρεθούν φίλαθλοι του Ηρακλή στη Θύρα 1 του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι ομάδες είχαν επιχειρήσει να περάσουν ένα διαφορετικό μήνυμα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις φιλάθλων, ειδικά σε ένα τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, όμως η τελική απόφαση ήταν απαγορευτική.

Η ΠΑΕ Άρης, μάλιστα, αντέδρασε έντονα με ανακοίνωσή της, ζητώντας μέχρι την τελευταία στιγμή αναθεώρηση της απόφασης.

Τέλος, το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά στις 19:30 από το Novasports Prime.

Άρης Ηρακλής

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