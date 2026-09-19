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Η Έλλη Κοκκίνου έκανε έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του στα μπουζούκια: Η τούρτα με το ερωτηματικό και τα κομπλιμέντα

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Έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη έκανε η Έλλη Κοκκίνου επί σκηνής, καθώς ο τραγουδιστής είχε τα γενέθλιά του.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκλεισε τα 38 και όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες στο TikTok, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω από τον συνεργάτη της, κρατώντας μία τούρτα στα χέρια της, η οποία πάνω της είχε ένα κεράκι ερωτηματικό.

«Είσαι πολύ όμορφη», της είπε ο τραγουδιστής, με την ίδια να του απαντά: «Ευχαριστώ πολύ. Για σένα ντύθηκα έτσι» και έπειτα του τραγούδησε για τα γενέθλιά του.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου αντάλλαξαν φιλιά στο μάγουλο και στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε: «Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πολύ τυχερή για εμένα».

Οι δύο καλλιτέχνες, λίγα λεπτά αργότερα, συνέχισαν το πρόγραμμά τους ερμηνεύοντας μαζί το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», αλλά και την «Κοσμοθεωρία».

Δείτε βίντεο

@fantasia.live.official Happy Birthday @Petros Iakovidis Ο Πέτρος Ιακωβίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Fantasia και η Έλλη Κοκκίνου φρόντισε να του ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη επί σκηνής! #Birthday #Iakovidis #kokkinou ♬ πρωτότυπος ήχος – Fantasia Live

Έλλη Κοκκίνου Πέτρος Ιακωβίδης

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