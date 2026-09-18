Οι γλυκιές ευχές στον Γιουτίκα

Όταν μια υποψηφιότητα «έχει ρεύμα», ο ασφαλέστερος και υπεράνω όλων «μετρητής» είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, που έχει ανακοινώσει από νωρίς την απόφαση του να διεκδικήσει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εισέπραξε με τον πιο… γλυκό τρόπο την αποδοχή της υποψηφιότητας του κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στις Σέρρες.

Από τις θερμές χειραψίες των πολιτών που τον αναγνώρισαν στην αγορά της πόλης και θέλησαν να τον χαιρετήσουν, τις ουσιαστικές συζητήσεις με τους καταστηματάρχες και τα ενθαρρυντικά τους σχόλια, έως το εστιατόριο που κάθισε το μεσημέρι με τους συνεργάτες τους. Εκεί ήταν και το αποκορύφωμα. Όταν ολοκλήρωσαν το φαγητό τους, ο ιδιοκτήτης τους πήγε το γλυκό σε σχήμα καρδιάς σε ένα δυσανάλογα μεγάλο δίσκο μεταφοράς. Είχε το σκοπό του, να χωρέσει τη σοκολατένια… αφιέρωση στον κ. Γιουτίκα «ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ».