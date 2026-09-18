Ηρακλής για την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων: “Πολίτες δεύτερης κατηγορίας”

Την αντίθεσή της στην απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων εξέφρασε η ΠΑΕ Ηρακλής, θέτοντας ζήτημα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τη μεταχείριση οπαδών άλλων ομάδων.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αντίφαση στην πολιτική της Πολιτείας, η οποία, όπως υποστηρίζουν, έχει θεσπίσει αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, αλλά παράλληλα περιορίζει την παρουσία φιλάθλων στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Παράλληλα, ζητούν την επανεξέταση του μέτρου και την ελεύθερη μετακίνηση, υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με δεδομένη την παρουσία των φιλάθλων των Αθηναϊκών ΠΑΕ, σε Βόλο, Λειβαδιά και άλλα γήπεδα της Ελλάδας, οι φίλαθλοι μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στην ίδια τους την πόλη.

Η ίδια η πολιτεία αυτοαναιρείται όταν έχει θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας (κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τουρνικέ, κτλ) και ταυτόχρονα απαγορεύει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους μας.

Ευελπιστούμε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς, θα πρυτανεύσει η λογική και θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των φιλάθλων μας, με δεδομένη πάντα την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας που έχει θεσπίσει η πολιτεία».