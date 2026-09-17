ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Όλγας Γεροβασίλη: Οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος

Η Όλγα Γεροβασίλη ετοιμάζεται να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, χωρίς προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό της αξίωμα, παρά το γεγονός ότι ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, με κύκλους της συλλογικής ηγεσίας της Κουμουνδούρου να σχολιάζουν επικριτικά αυτή της την κίνηση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει

πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς».

Σημειώνουν, ακόμη, ότι «η Όλγα Γεροβασίλη στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της. Είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ένταξη “ανεξάρτητων βουλευτών” στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026. Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς. Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν».