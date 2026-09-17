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Πλήθος κόσμου στο μεγάλο πανηγύρι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια – Δείτε βίντεο

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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΟΛΑ

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Σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού μετατράπηκε το βράδυ της Πέμπτης (17/9) η πλατεία Ναυαρίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς γέμισε την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, τα καταστήματα γύρω από την Πλατεία Ναυαρίνου είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης.

Θεσσαλονίκη Παραδοσιακά

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