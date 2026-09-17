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Εκτός κινδύνου ο 17χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με άλογο στην Κεφαλονιά

Αρχείο Intime
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Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου που οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στην Κεφαλονιά συγκρούστηκε με άλογο και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha oι θεράποντες οι ιατροί, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο νεφρό του ανήλικου, ωστόσο οι γιατροί τον περιθάλπουν.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας στην Κεφαλονιά όπου ο νεαρός οδηγώντας το πατίνι, για άγνωστο λόγο έπεσε με σφοδρότητα επάνω στο άλογο το οποίο βρίσκονταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες να μεταφέρουν αρχικά το παιδί στο νοσοκομείο Αργοστολίου, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Με αεροδιακομιδή ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς στην Αθήνα όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.

Κεφαλονιά

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