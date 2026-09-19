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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody’s επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Moody’s και τη Scope, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».

Κυριάκος Μητσοτάκης

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