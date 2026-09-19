Η γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Μαζωνάκη διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα σε ζευγάρι που ήταν υγιές

Νέες και σοβαρές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άνδρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στην σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες και της χορήγησε μόνο μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Όταν εκείνη στη συνέχεια επισκέφθηκε και άλλον γιατρό έμαθε πως ήταν… απόλυτα υγιής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την γιατρό που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Μιχάλης Καρακούσης περιέγραψε την φρίκη που έζησε με την σύζυγό του, πριν περίπου 4 χρόνια, όταν στα καλά καθούμενα τους έγινε διάγνωση για σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν όταν έμαθαν πως η συγκεκριμένη γιατρός βρίσκει παθήσεις που είναι καλά «κρυμμένες» στον οργανισμό με αποτέλεσμα να υπάρξει έγκαιρη θεραπεία.

Η πρώτη που επισκέφθηκε το ιατρείο ήταν η σύζυγός του. Κατά την εξέτασή της, η γιατρός διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και της έγραψε σειρά εξετάσεων για να εντοπιστεί ακριβώς το πρόβλημα. Μάλιστα της έδωσε μία σακούλα γεμάτη με βιταμίνες και συμπληρώματα, ώστε να ξεκινήσει άμεσα την θεραπεία.

Φοβούμενος μήπως και ο ίδιος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν έχει εντοπίσει, επισκέφθηκε λίγες ημέρες μετά την ίδια γιατρό. Περιέγραψε πως τον έβαλε αρχικά σε ένα μηχάνημα όπου έπρεπε να μείνει ακίνητος για 1.5 ώρα και στη συνέχεια του πήρε αίμα για να τον εξετάσει. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του πήρε και ιστορικό για να μάθει τι δουλειά έκανε και πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια.

Βάζοντας το δείγμα στο μόνιτορ, του αποκάλυψε πως έχει μικρόβια στο αίμα και χρειάζεται άμεσα θεραπεία. Του εξήγησε πως πρόκειται για πολύ επικίνδυνο πρόβλημα υγείας που πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Στη συνέχεια τον έβαλε να υποβληθεί σε εξετάσεις και του έδωσε φάρμακα, τα οποία όμως συνταγογράφησε άλλος γιατρός.

Μάλιστα, στην ερώτηση γιατί η ίδια δεν τους έγραψε τα φάρμακα… δεν πήρε καμία απάντηση.

Εν τέλει το ζευγάρι εξετάστηκε από άλλους γιατρούς και αποδείχθηκε πως και οι δύο είναι απόλυτα υγιείς.

Ο άνδρας προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για το περιστατικό, ενώ λίγες ημέρες μετά δέχθηκε κλήση από το ιατρείο με τους γιατρούς να επιμένουν πως η διάγνωση ήταν σωστή και όλα έγιναν τελείως νόμιμα.

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