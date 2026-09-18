3ο Μασούτης Family Festival: Μια μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, αφιερωμένη στα 50 χρόνια Μασούτης

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων Μασούτης, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. διοργανώνει το 3ο Μασούτης Family Festival και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη μεγαλύτερη οικογενειακή γιορτή της χρονιάς.

Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 16:00., με ελεύθερη είσοδο, στον εξωτερικό χώρο των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, δίπλα στο Grand Μασούτης Θέρμης (14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Βασιλικών).

Το φετινό Μασούτης Family Festival έρχεται ανανεωμένο, με πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, που περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, παιδικά παιχνίδια, διαγωνισμούς και δώρα, συναντήσεις με αγαπημένους καλεσμένους, μουσική, γευστικές δοκιμές και πολλές εκπλήξεις.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνουν αγαπημένοι παραγωγοί του ΖΟΟ radio 90.8, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό του festival καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η LIVE εμφάνιση του «FY» στη σκηνή του 3ου Μασούτης Family Festival, καθώς και του χορευτικού show του επετειακού τραγουδιού για τα 50 χρόνια Μασούτης, «Phase X», σε χορογραφία της Χρύσας Νούλη.

Στο festival θα βρίσκονται οι αγαπημένοι influencers και δημιουργοί περιεχομένου:

Gunzar

Panos Dent

Chef Thomas

Κώστας Σιδηρόπουλος

Απόστολος Κανέλλος

Αλεξία Κεφαλά

Το 3ο Μασούτης Family Festival αποκτά φέτος ξεχωριστό χαρακτήρα, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων Μασούτης. Πενήντα χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου σούπερ μάρκετ Μασούτης στη Θεσσαλονίκη, το 1976, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. μοιράζεται τη χαρά της επετείου των 50 χρόνων με μικρούς και μεγάλους, μέσα από μια ξεχωριστή ημέρα για όλη την οικογένεια, γεμάτη μουσική, ψυχαγωγία και όμορφες στιγμές.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:00 – 16:00

Κεντρικά γραφεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Βασιλικών | δίπλα στο Grand Μασούτης Θέρμης

Είσοδος ελεύθερη