Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 18,5 χρόνων στον “εγκέφαλο” της φονικής έκρηξης σε τράπεζα με μία νεκρή – Βαριά ποινή και στον συνεργό του

Την ενοχή για δύο από τους τρεις κατηγορούμενους και την αθώωση του τρίτου αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τη δίκη για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στις 3 Μαΐου 2025 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας.

Στον πρώτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για συμμορία, απλή συνέργεια στην έκρηξη, απλή συνέργεια στη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών. Παράλληλα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

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Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος βρισκόταν ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών και 6 μηνών. Κρίθηκε ένοχος για συμμορία, ενώ του αποδόθηκαν επίσης πράξεις ηθικής αυτουργίας σε έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και ηθική αυτουργία σε απλή συνέργεια σε φθορά και σε έκρηξη. Σε αυτόν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μετάνοιας.

Αντίθετα, ο δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε από το δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι οι ποινές των δύο καταδικασθέντων δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα σε περίπτωση άσκησης έφεσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απολογία του τρίτου κατηγορούμενου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ήταν εκείνος που σχεδίασε την επίθεση ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Όπως ανέφερε, επικοινωνούσε με την 38χρονη μέσω βιντεοκλήσης και της έδινε οδηγίες για την προετοιμασία του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το σχέδιο αφορούσε την αρπαγή χρημάτων από τα ΑΤΜ της τράπεζας και όχι την πρόκληση ανθρώπινων απωλειών. Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε στείλει τη γυναίκα στο σημείο δύο ημέρες πριν από την έκρηξη, προκειμένου να ελέγξει την περιοχή και να καταγράψει τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.

«Ήθελα να πάρω τα λεφτά από τα τρία μηχανήματα», είχε πει στην απολογία του, υποστηρίζοντας πως η 38χρονη άφησε τελικά τη βόμβα σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που είχε υπολογιστεί.

Ο ίδιος είχε αναφερθεί και στη σχέση του με την 38χρονη, την οποία, όπως είπε, γνώριζε εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Υποστήριξε ότι γνώριζε πως αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και πως χρειαζόταν χρήματα, ενώ ισχυρίστηκε ότι η συμμετοχή της στην ενέργεια ήταν δική της επιλογή και πως είχε συμφωνήσει να πληρωθεί.

Στην υπόθεση εμπλέκονταν τρία πρόσωπα με διαφορετικό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ρόλο. Ο πρώτος κατηγορούμενος είχε νοικιάσει διαμέρισμα στα Λαδάδικα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προετοιμασίας, ενώ είχε επίσης μεταφέρει σάκο με υλικά που συνδέονταν με την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σε βάρος του δεύτερου κατηγορούμενου είχαν προκύψει στοιχεία από αποτύπωμα που εντοπίστηκε στη σακούλα μέσα στην οποία βρισκόταν ο μηχανισμός. Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε τελικά αθώο.

Η υπόθεση αφορούσε μία από τις σοβαρότερες βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, με την έκρηξη να έχει ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της 38χρονης, η οποία είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να τοποθετήσει τον μηχανισμό.