Θεσσαλονίκη: 202.854 μοναδικοί επισκέπτες στην 90ή ΔΕΘ – “Ξεπεράστηκε ο στόχος για 200.000 επισκέπτες”, λέει η διοίκηση

Τον στόχο των 200.000 επισκεπτών, που είχε θέσει η διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, έφτασε και ξεπέρασε -σύμφωνα με τη διοίκηση- η 90ή ΔΕΘ, μια επετειακή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, ο πήχης ανέβηκε στους 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, -όπως ανακοίνωσε η ΔΕΘ – Helexpo- μέγεθος που ήταν δυνατό να καταγραφεί με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποίησε η εταιρεία για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΘ-HELEXPO, η ευρύτερη ψηφιακή πολιτική της ΔΕΘ-HELEXPO αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη με αιχμή το πεδίο των εισιτηρίων (early bird), τα οποία οι επισκέπτες μπορούσαν μέχρι την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης να προμηθευτούν σε χαμηλότερη τιμή από πέρυσι. Αυτή η επιτυχία αποτυπώθηκε στο γεγονός ότι 60% των εισιτηρίων εκδόθηκαν on line, ενώ 1 στα 5 πριν ανοίξει η 90ή ΔΕΘ τις πύλες της.

“Πέραν όμως των εισιτηρίων καταγράφηκε όσον αφορά την ψηφιακή στροφή της εταιρείας και τριπλασιασμός των χρηστών του επίσημου app της ΔΕΘ. Όλα αυτά συνέβαλαν στη βελτίωση της εμπειρίας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, που απέφυγε τις ουρές και επομένως και την ταλαιπωρία περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη ΔΕΘ- Helexpo, την ίδια στιγμή διευρύνθηκε σημαντικά το υπό στόχευση κοινό της ΔΕΘ, με τις οικογένειες να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη διοργάνωση. Είναι ενδεικτικό πως τα παιδικά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 71,5% έναντι του 2025, εξέλιξη που συνδέεται με τη Juniorland και τις γενικότερες οικογενειακές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν.

“Επίσης, η διοργάνωση προσέγγισε στοχευμένα διαφορετικές κατηγορίες κοινού, προσφέροντας για πρώτη φορά νέες, διακριτές κατηγορίες εισιτηρίων για φοιτητές, ανέργους και επισκέπτες πολλαπλών ημερών, που οδήγησαν στην έκδοση χιλιάδων εισιτηρίων”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει ως εξής:

“Πέραν όμως των βελτιωμένων ποσοτικών μεγεθών, η φετινή διοργάνωση βελτίωσε και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Μάλιστα, φέτος, το κοινό έδειξε να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο εκθεσιακό περιεχόμενο της ΔΕΘ, με αιχμή του δόρατος τη συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας, και δεν περιόρισε το ενδιαφέρον του στο συναυλιακό σκέλος. Δέλεαρ αποτέλεσαν και οι περισσότερες από 500 παράλληλες εκδηλώσεις στις 9 ημέρες της διοργάνωσης, που μέσω των 11 θεματικών ενοτήτων της κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Ενδεικτικό είναι πως, κατά μέσο όρο, οκτώ στους δέκα επισκέπτες μπήκαν στην έκθεση από το άνοιγμά της έως τις 18:00”.

Κατά τη ΔΕΘ – Helexpo, ο συνδυασμός όλων των παραπάνω παραμέτρων δικαιολογεί και τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην πρόθεση επανεπίσκεψης και στον βαθμό ικανοποίησης επισκεπτών και εκθετών της 90ής ΔΕΘ, όπως καταγράφηκαν σε έρευνα της ΔΕΘ-HELEXPO. Ειδικότερα, η πρόθεση επανεπίσκεψης στη ΔΕΘ από την πλευρά των επισκεπτών ήταν 78,2%, μέγεθος αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το 2025, ενώ το Customer Satisfaction Score (CSAT) αυξήθηκε στο 83,2% από το 74,8% του 2025. Παράλληλα, το CSAT των εκθετών σκαρφάλωσε στο 86,6% από το 80,8% του 2025.

Όπως υποστηρίζεται στη σημερινή ανακοίνωση, “κατά τη φετινή διοργάνωση η ΔΕΘ-HELEXPO έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στα θέματα ασφάλειας, ευταξίας, προσβασιμότητας και καθαριότητας, διασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της 90ής ΔΕΘ. Μάλιστα, στενή ήταν η συνεργασία με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αξιολογήθηκε θετικά η απουσία αυτοκινήτων από τον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο”.

Η 90ή ΔΕΘ συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 εκθέτες, φιλοξένησε 25 συμμετέχουσες χώρες, ανέπτυξε 11 θεματικές ενότητες, ενώ στο πλαίσιό της διοργανώθηκε και μια σημαντική έκθεση-αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του 1926 με τίτλο «ΔΕΘ 100 Χρόνια Μέλλον».

Η ΔΕΘ ανανεώνει το «ραντεβού» της με τον κόσμο για τις 11 με 19 Σεπτεμβρίου 2027, στην 91η διοργάνωσή της.