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Σπύρος Γραμμένος για τη σεξουαλική κακοποίηση στα 13 του: Έφτασα 35 για να καταλάβω τι είχε συμβεί

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THESTIVAL TEAM

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Ανατριχίλα προκαλεί η εξομολόγηση του γνωστού τραγουδοποιού, Σπύρου Γραμμένου, για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη όταν ήταν 13 ετών.

Ο ίδιος μίλησε, μεταξύ άλλων, για το άγχος και τις κρίσεις πανικού που άρχισαν από την ηλικία των 15 ετών και συνοδεύονταν από τον φόβο ότι «θα με αφήσει το σώμα μου».

Όπως είπε ο Σπύρος Γραμμένος, αρκετά χρόνια μετά, και μέσα από την ψυχοθεραπεία, άρχισε να καταλαβαίνει τη σύνδεση που υπήρχε ανάμεσα στη σχέση του με το σώμα του και την κακοποίηση που είχε υποστεί στα 13 του.

Μιλώντας στη Lifo, για την τραυματική εμπειρία που είχε, εξομολογήθηκε: «Εμένα ήταν παθητική κακοποίηση. Ο άνθρωπος ήθελε να χρησιμοποιήσει το μόριό μου. Όταν σηκώθηκα να φύγω, μου είπε “αυτό είναι το μυστικό μας, άμα το μάθει κανείς μας γ…ν”».

«Στα 13 μου έγινα συνένοχος σε ένα έγκλημα. Έφτασα στα 35 μου να καταλάβω τι είχε συμβεί. Έλεγα “αυτή η φάση”», σημείωσε ο 46χρονος τραγουδοποιός και εξήγησε ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσει να μιλήσει για όσα είχε βιώσει.

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βίωσε για χρόνια τις συνέπειες της κακοποίησης, ανέφερε: «Η στιγμή της κακοποίησης σου δημιουργεί μια μαύρη μπάλα στο στήθος σου, έτσι το ένιωθα μια ζωή. Τη στιγμή που μιλάς είναι σαν να ξερνάς αυτήν τη μαύρη μπάλα που κουβαλάς μέσα σου. Απ’ όταν έφτυσα αυτή την μπάλα έγινα άλλος άνθρωπος».

Δείτε την εξομολόγησή του από το 20:05 στο παρακάτω βίντεο:

Σπύρος Γραμμένος

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