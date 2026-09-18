Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

Συνελήφθησαν χθες και σήμερα σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Ορεστιάδας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών σε οικισμό του Έβρου και συνέχισε την πορεία του, ενώ τελικά ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα το πρωί, στην παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής-Ξάνθης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός-διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ τελικά ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Τέλος, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας και Ιάσμου.