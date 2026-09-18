Εθνική Πορτογαλίας: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τους αγώνες του Nations League
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να πλησιάζει τα 42 χρόνια ζωής (και τα 1000 γκολ καριέρας), όμως ο αντίκτυπός του παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Ο Ζόρζε Ζεσούς, νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας το γνωρίζει καλά αυτό, και δεν μπορούσε παρά να συμπεριλάβει τον σπουδαίο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ στις κλήσεις του, ενόψει των αγώνων για το Nations League το ερχόμενο διάστημα.
Στα 72 του χρόνια ο έμπειρος προπονητής πήρε επίσης στην αποστολή τον συμπαίκτη του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα, τερματοφύλακα Σάμουελ Σοάρες, ενώ συγκριτικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο έμειναν εκτός οι Γκέδες, Σεμέδο, Ζοσέ Σα, Νούνιες και Σάμου Κόστα.
Οι Ίβηρες αντιμετωπίζουν κατά σειρά Ουαλία (24/09, εντός), Νορβηγία (27/09, εκτός), Δανία (01/10, εκτός) και ξανά Νορβηγία (04/10, εντός).
Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀
🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/WKrkQfn6iI#NationsLeague | @UEFAEURO pic.twitter.com/KF0a1BVtea— Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026
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