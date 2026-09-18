Χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους της Θέουτα για μια θέση στον νέο καταυλισμό – Δείτε βίντεο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στους δρόμους της Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς τον νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι.

Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούσαν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες στις παραλίες, ωστόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων έσπευσε προς τον νέο καταυλισμό προσπαθώντας να εξασφαλίσει μία θέση.

Η επιχείρηση άρχισε περίπου στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, με αστυνομικούς να συγκεντρώνουν τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα.

Κατά τη διαδικασία, όμως, δημιουργήθηκε συνωστισμός και επικράτησε αναστάτωση, καθώς πολλοί από εκείνους που είχαν περάσει εβδομάδες στις παραλίες επιχείρησαν να φτάσουν στον καινούργιο χώρο.

Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι στον καταυλισμό υπάρχουν σκηνές για περίπου 1.700 ανθρώπους, ενώ έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια και υπάρχουν εγκαταστάσεις με ντους.

Βίντεο που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δείχνουν μεγάλα πλήθη να τρέχουν στους δρόμους, με αρκετούς να φωνάζουν και να πανηγυρίζουν καθώς κατευθύνονται προς τον χώρο φιλοξενίας.

🚩 Así ha sido la avalancha durante el traslado de miles de inmigrantes al nuevo asentamiento del puerto



📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Marruecos #Traslado #Asentamiento pic.twitter.com/PeynHBGeci — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, χρειάστηκε η παρέμβαση της Εθνικής Αστυνομίας και μονάδων αντιμετώπισης ταραχών προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για χρήση δακρυγόνων.

Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταφορά των μεταναστών παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί από τις τοπικές αρχές.

La Policía Nacional intenta ordenar el traslado de los asentados en playa Benítez y alrededores al puerto ante el afán de los inmigrantes por estar entre los primeros que lograrán plaza pic.twitter.com/Nwn1z26OdR — Radio Televisión Ceuta (@RTVCE) September 18, 2026

Περίπου 13.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα

Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής άρχισε να επιδεινώνεται στα τέλη Ιουλίου, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Οι περισσότεροι επέστρεψαν, ωστόσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 13.000 άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να διαμένουν σε αυτοσχέδιους χώρους και στις παραλίες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με έντονη κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του. Ο ίδιος απορρίπτει την κατηγορία ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε λανθασμένα, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκαν μπροστά σε έναν αριθμό αφίξεων στον οποίο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Momentos de tensión y caos en el traslado de inmigrantes a las nuevas instalaciones del puerto de Ceuta



📹 @LNvillaveiran pic.twitter.com/ZlgYu4C1vc — EL MUNDO (@elmundoes) September 18, 2026

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Ισπανός πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι οι αρχές κατακλύστηκαν από τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν στη Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάσταση να έχει τεθεί υπό έλεγχο μέχρι το τέλος του έτους, ζητώντας υπομονή από τους περίπου 84.000 κατοίκους της πόλης.

Παράλληλα, ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με το εάν και σε ποιον βαθμό η ισπανική κυβέρνηση είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις μαζικές αφίξεις.

Αρχικά, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι δεν είχε υπάρξει προειδοποίηση. Στις 25 Αυγούστου, η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα είχε δηλώσει ότι δεν διέθετε πληροφορίες για όσα επρόκειτο να συμβούν στις 30 Ιουλίου.

Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους της Θέουτα για μια θέση στον νέο καταυλισμό, δείτε βίντεο

Αργότερα, ωστόσο, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε 40 επικοινωνίες που μέχρι τότε ήταν απόρρητες, από τις οποίες προέκυπτε ότι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών της Ισπανίας (CNI) είχε ενημερώσει στις 29 Ιουλίου για οργανωμένες προσπάθειες εισόδου στη Θέουτα τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Σε μία από αυτές γινόταν λόγος για κάλεσμα μέσω των social media για μαζική απόπειρα διέλευσης το επόμενο βράδυ, ενώ το CNI είχε μεταφέρει σχετική ενημέρωση και στις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Σάντσεθ, πάντως, απέρριψε την ερμηνεία ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα συνιστούσαν επίσημη προειδοποίηση για την έκταση όσων ακολούθησαν.

«Τα WhatsApp δεν αποτελούν απόδειξη ότι υπήρξε προειδοποίηση, το αντίθετο», δήλωσε.

Ανησυχία για ασφάλεια και υγειονομικές συνθήκες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, κάτοικοι της Θέουτα εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια, με αναφορές για καθημερινά περιστατικά βίας, επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις.

Η εισαγγελέας της Θέουτα, Σίλβια Ρόχας, έχει κάνει λόγο για «εκθετική αύξηση» εγκλημάτων, αναφερόμενη μεταξύ άλλων σε σεξουαλικές επιθέσεις, ακόμη και σε περιστατικά με θύματα ανηλίκους.

Παράλληλα, ειδικοί σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας που μίλησαν στην ισπανική εφημερίδα «El Mundo» προειδοποίησαν για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης.

Δύσκολες χαρακτηρίζονται και οι υγειονομικές συνθήκες στους πρόχειρους καταυλισμούς. Ένας έφηβος από το Μαρόκο διαγνώστηκε αυτή την εβδομάδα θετικός στην ευλογιά των πιθήκων και τέθηκε σε απομόνωση, όπου λαμβάνει θεραπεία. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον πέντε κρούσματα φυματίωσης μεταξύ των μεταναστών.

Περισσότερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει ο περιφερειακός πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ο οποίος παρομοίασε την κατάσταση στην περιοχή με «χύτρα ταχύτητας» που ενδέχεται να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.

«Η πόλη είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από αυτό το γεγονός. Οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν χάσει τη χαρά τους και ο τρόπος ζωής τους έχει κλονιστεί πλήρως», δήλωσε σε ευρωβουλευτές.