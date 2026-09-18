Μάκης Γκαγκάτσης στην UEFA: Να επιστρέψει η Εθνική ποδοσφαίρου σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις

Για την πορεία και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, την Εθνική Ομάδα, τους συλλόγους, τις ακαδημίες, αλλά και τη νέα εποχή που ανοίγει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα της UEFA.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφέρθηκε αρχικά στη δική του διαδρομή στο ποδόσφαιρο, η οποία, όπως σημείωσε, ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια και την παρουσία του στα γήπεδα.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή κατέχει ο ΠΑΟΚ, τον οποίο χαρακτήρισε σημαντικό σταθμό της πορείας του.

Μιλώντας για τη σημερινή εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, στάθηκε στην παρουσία Ελλήνων παικτών σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και στις επενδύσεις των ελληνικών συλλόγων. Όπως υπογράμμισε, ο συνδυασμός ταλέντου, υποδομών και σωστής οργάνωσης μπορεί να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές.

Για την Εθνική Ανδρών, ο Γκαγκάτσης έθεσε ως βασικό στόχο τη σταθερή επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις και τη διεκδίκηση διακρίσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της ομάδας στη League A του Nations League, που προσφέρει τη δυνατότητα αναμετρήσεων απέναντι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ακαδημίες και στο πρόγραμμα «Αναγέννηση», το οποίο χαρακτήρισε επένδυση για το μέλλον. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η δημιουργία ενιαίας φιλοσοφίας ανάπτυξης από τις μικρές ηλικίες, με καλύτερη εκπαίδευση για παιδιά και προπονητές.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε ακόμη στο νέο αθλητικό κέντρο των Εθνικών Ομάδων, το οποίο χαρακτήρισε «σπίτι του ελληνικού ποδοσφαίρου» και σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες δεκαετίες.

Με αφορμή, τέλος, τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ τον Νοέμβριο του 2026, χαρακτήρισε την κατάκτηση του Euro 2004 κορυφαία στιγμή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την UEFA για την ανάπτυξη των υποδομών και του αθλήματος συνολικά.

Μεταξύ άλλων τόνισε:

-Το ελληνικό ποδόσφαιρο φαίνεται να εισέρχεται σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό που σας γεμίζει με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία όταν βλέπετε τη σημερινή κατάσταση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα;

«Αντικειμενικά, υπάρχει μια συνολική αλλαγή στη δυναμική του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίρνουν μεταγραφές σε πολύ μεγάλα κλαμπ και να αγωνίζονται πλέον σε κορυφαία πρωταθλήματα. Με γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ότι στη νέα γενιά υπάρχουν πολλά παιδιά με ταλέντο, που δουλεύουν, εξελίσσονται και διεκδικούν τη θέση τους στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, οι ελληνικοί σύλλογοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις και στις διεθνείς διοργανώσεις εμφανίζονται πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Τέλος, η σχέση που έχει ο Έλληνας φίλαθλος με την ομάδα του, αυτό το πάθος και ο ενθουσιασμός, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει διαχρονικά το ποδόσφαιρό μας. Αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε αυτό το πάθος με σωστή οργάνωση, επενδύσεις στις υποδομές και αξιοποίηση του ελληνικού ταλέντου, πιστεύω ότι το μέλλον μπορεί να είναι ακόμη πιο αισιόδοξο».

-Η Εθνική Ανδρών έχει διανύσει μια περίοδο ανανέωσης και πλέον κοιτάζει μπροστά, με τη συμμετοχή της στη League A του UEFA Nations League και στα Ευρωπαϊκά Προκριματικά. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για αυτή την εξελισσόμενη ομάδα και τι θα θέλατε να πετύχει τα επόμενα χρόνια;

«Θεωρώ ότι έχουμε ομάδα με ταλέντο, φιλοδοξία και προοπτική. Η συμμετοχή μας στη League A του UEFA Nations League μας φέρνει αντιμέτωπους με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις. Ο στόχος μας, όμως, είναι να επιστρέψει η Ελλάδα σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να διεκδικεί και εκεί τη διάκριση».

-Και οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στις διοργανώσεις της UEFA. Πόσο σημαντική είναι η σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την αναβάθμιση των προτύπων και την έμπνευση της επόμενης γενιάς ποδοσφαιριστών σε ολόκληρη τη χώρα;

«Όταν αγωνίζεσαι σταθερά σε υψηλό επίπεδο, έχεις την ευκαιρία να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος, διότι ο υψηλός ανταγωνισμός σε οδηγεί να αναζητάς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Σε όλα τα επίπεδα: αγωνιστικά για τους παίκτες, οργανωτικά για τις ομάδες και συμπεριφορικά για τους φιλάθλους. Και αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου».

-Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες αλλά και οι σημαντικότερες προκλήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά κατά την επόμενη πενταετία;

«Εγώ θεωρώ ότι τις ευκαιρίες δεν πρέπει απλώς να τις περιμένεις, αλλά να τις δημιουργείς. Στην ΕΠΟ, για παράδειγμα, επενδύουμε σε υποδομές, με το νέο αθλητικό κέντρο των Εθνικών Ομάδων, αλλά και στον άνθρωπο, με την Ακαδημία που θέλουμε να δημιουργήσουμε για την εκπαίδευση και την ανάδειξη νέων στελεχών, τα οποία θα μπορέσουν να απορροφηθούν και να προσφέρουν στον χώρο του ποδοσφαίρου».

Πηγή: metrosport.gr