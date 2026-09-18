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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ελεύθερη η 61χρονη για την επίθεση των σκύλων στη Βάρη – Υποστηρίζει ότι τα είχε πάρει από την οικογένεια Τσιτσιπά

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ιδιοκτήτρια των σκύλων που ανήκαν κατά το παρελθόν στην οικογένεια Τσιτσιπά δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου η 61χρονη, που συνελήφθη χθες μετά το περιστατικό τραυματισμού πολιτών στη Βάρη.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναβλήθηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου και η 61χρονη αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της κατηγορούμενης, η ίδια είναι η ιδιοκτήτρια των σκυλιών, τα οποία είχε αποκτήσει από την οικογένεια Τσιτσιπά, που πλέον δεν έχει καμία σχέση με τα συγκεκριμένα ζώα.

Τόνισαν δε στο δικαστήριο ότι το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε όπως και η δίωξη αφορά μόνο την 61χρονη, ενώ η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Η 61χρονη, η οποία στους αστυνομικούς είχε δηλώσει θεία του τενίστα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

-Πρόκληση σωματικής βλάβης διά παραλείψεως κατά συρροή
-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς

Βάρη Επίθεση από σκύλο

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