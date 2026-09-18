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Φόστερ: Χτίζουμε κάτι καλό στον ΠΑΟΚ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Το τρίποντο του Φόστερ ήταν αυτό που έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» με τον Δικέφαλο να επικρατεί με 100-99 της Παρτιζάν.

Μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Φόστερ στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία δημιουργίας και έχει αρκετή δουλειά μπροστά του.

«Νιώθω καλά που πήρα μια νίκη σαν αυτή. Είναι προετοιμασία, αλλά χτίζουμε πάνω σε αυτή. Χτίζουμε κάτι πολύ καλό και έχουμε πολύ καλούς παίκτες», ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός.

Παρά τα λάθη που έκανε η ομάδα του, ιδιαίτερα στην άμυνα, ο Φόστερ υπογράμμισε την αντίδραση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

«Παίξαμε καλά παρά τα λάθη μας, ειδικά στην άμυνα. Βρήκαμε τρόπο να έχουμε σωστές δράσεις και να φτάσουμε στη νίκη», σημείωσε.

Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Αντρέα Τρινκιέρι, με τον οποίο συμπληρώνει περίπου έξι εβδομάδες δουλειάς. Ο Φόστερ χαρακτήρισε τον Ιταλό τεχνικό απαιτητικό, αλλά παράλληλα ξεκάθαρο στις οδηγίες του.

«Είναι σκληρός προπονητής και απαιτητικός. Είναι απλός σε αυτά που θέλει και ζητάει από σένα. Είμαστε έξι εβδομάδες μαζί και είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Πάντα εκτιμούσα το στυλ του και με βοηθάει να διορθώνομαι», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Φόστερ υπογράμμισε ότι η νίκη απέναντι στην Παρτίζαν αποτελεί μια ένδειξη των δυνατοτήτων του φετινού ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να παραβλέπει ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμη στην αρχή της προσπάθειάς της.

«Σημαίνει πολλά αυτή η νίκη, δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Είμαστε μια σκληρή ομάδα και δεν μπορεί να είναι σίγουρος κανένας ποιανού βραδιά θα είναι, έχουμε πολλές λύσεις. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ», υπογράμμισε ο Αμερικανός.

ΠΑΟΚ

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