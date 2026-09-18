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Νιγηρία: Τουλάχιστον 49 νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος.

Στις 5 Σεπτεμβρίου οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι 29 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε μία εβδομάδα αφού κατανάλωσαν νοθευμένο αλκοόλ. Ο Επίτροπος Υγείας της Όντο, Μπάντζι Αντζάκα ανέφερε ότι ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στα 49.

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν από δηλητηρίαση από μεθανόλη. Τα θύματα είχαν καταναλώσει ένα τοπικό τζιν, που οι ντόπιοι αποκαλούν «Monkey Tail», γεγονός που υπογραμμίζει τους κινδύνους από τα μη ελεγχόμενα αλκοολούχα ποτά τα οποία κυκλοφορούν ευρέως σε διάφορες περιοχές της Νιγηρίας επειδή είναι φτηνά και παράγονται εύκολα.

Ο Ατζάκα είπε ότι οι δηλητηριάσεις μπορεί να συνδέονται με δύο παραδοσιακές τελετές που έγιναν στην περιφέρεια Οντίγκμπο, κατά τις οποίες οι παριστάμενοι καταναλώνουν ένα ντόπιο αλκοολούχο ποτό. Προς το παρόν ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά αυτές οι υποψίες.

Τα θύματα εμφάνισαν συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα, αναπνευστική δυσχέρεια, παραισθήσεις και τύφλωση. «Συμβαίνει πολύ γρήγορα. Μόλις το πίνουν, ανάλογα με την ποσότητα, τα νεφρά κλείνουν, τα μάτια τυφλώνονται, ο εγκέφαλος καταστρέφεται», είπε ο Ατζάκα.

Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν ύποπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νιγηρία

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