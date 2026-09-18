Βραζιλία: Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για τουλάχιστον 16 φόνους που επιχείρησε να διαφύγει μεταμφιεσμένος σε γυναίκα

Ένας Βραζιλιάνος που πιστεύεται ότι διέπραξε τουλάχιστον 16 ανθρωποκτονίες από τον Μάιο συνελήφθη ενώ είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα για να ξεφύγει, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο 33χρονος άνδρας συνελήφθη την περασμένη Κυριακή, έπειτα από καταδίωξη 30 ωρών σε μια δασική περιοχή της Παραϊμπα, μιας φτωχικής Πολιτείας της βορειοανατολικής Βραζιλίας.

Τη στιγμή της σύλληψής του ο ύποπτος φορούσε γυναικεία ρούχα και μια περούκα με μαύρα, μακριά μαλλιά. Κρατούσε επίσης στην αγκαλιά του ένα μωρό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ντύθηκε γυναίκα για να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αρχές πιστεύουν ότι ευθύνεται για 16 φόνους αλλά κατά την ανάκρισή του ομολόγησε τους 11 από αυτούς. Υποστήριξε επίσης ότι έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 80 άλλες ανθρωποκτονίες, κάτι ωστόσο που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για την ταυτότητα των θυμάτων, ούτε με ποιον τρόπο σκοτώθηκαν.

Αρκετές εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του, ο 33χρονος κατάφερε να ξεφύγει κατά τη διάρκεια ένοπλης αντιπαράθεσης με τις δυνάμεις της τάξης, που τον θεωρούσαν μέλος μιας «βίαιης» εγκληματικής οργάνωσης. Σε ένα βίντεο από την ανάκρισή του, που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ύποπτος δηλώνει ότι έδρασε μόνος και αρνείται οποιαδήποτε σχέση με εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην περιοχή. Λέει όμως ότι όλα τα θύματα σχετίζονταν «με το έγκλημα» και ότι στόχος του ήταν να αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη επειδή η οικογένειά του δεχόταν απειλές.

«Ποτέ δεν έδρασα εναντίον ενός πατέρα, μιας μητέρας, ενός εργαζόμενου», ακούγεται να λέει, ενώ αρνείται επίσης ότι είναι «ψυχοπαθής».

Υποστήριξε επίσης ότι διέπραξε τον πρώτο φόνο του σε ηλικία 13 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ