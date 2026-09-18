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ΗΠΑ: Ο Τραμπ απαγορεύει την πρόσβαση των CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

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THESTIVAL TEAM

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μμε.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις ΗΠΑ».

Ντόναλντ Τραμπ

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